3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания аккумулирует предложения молодежи
Будущее страны в эти дни обсуждают во всех регионах Беларуси. Продолжают работать диалоговые площадки. Перспективные идеи, новаторские решения и нестандартные подходы - все это приветствуется. Срез предложений аккумулирует оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Первое его заседание прошло уже сегодня в Доме правительства. Отметим, Всебелорусское народное собрание - особо значимая форма народовластия. Здесь наиболее полно реализуется право граждан участвовать в обсуждении государственной и общественной жизни. И вместе определить стратегические направления социально-экономического развития Беларуси на несколько лет вперед. О том, какие вопросы уже звучат на местах, расскажет Светлана Лукьянюк.
Диалог о завтрашнем дне Беларуси идет уже месяц во всех регионах страны. Самые дельные предложения, которые реально могут положительно повлиять на нашу жизнь на несколько лет вперед, обсудят в начале следующего года на Всебелорусском народном собрании. Такой форум традиционно собирается раз в пять лет. Где в центре всегда социально-экономический план. Но на этот раз говорить будут не только об экономике. Общественно-политическое развитие страны уже в повестке дня.
Верстают ее сообща. Возможность высказать свое мнение есть у каждого. Площадки для дискуссий так и называются - диалоговые. Перехватить инициативу, разложить по полочкам свою точку зрения. И заручиться поддержкой даже оппонентов. Когда на кону будущее - впору применять все свои ораторские способности.
Но главное - аргументы. Что и для чего. Большой разговор идет в разных аудиториях.
Теория и практика образования
Взгляд молодежи на завтра Беларуси
Усиление роли политических партий и работа по-новому на местах. Каким видится, например, самоуправление в регионах. И что отвечают из центра. Здесь, да и в других вопросах, важен и профессиональный взгляд, и житейская мудрость. Но без свежих, молодых идей - тоже не обойтись. Чтобы строить на перспективу, нужно и послушать, а чего же хочет поколение будущего. Им активности и смелости не занимать.
Екатерина Гладышева в диалоговых площадках участвует не впервые - как строить государство на несколько лет вперед обсуждала и в своей альма-матер, в МИТСО. Теперь студентка отстаивает свою точку зрения на дискуссии с одногодками из БРСМ. Креативные, талантливые и идейные организовали и онлайн-приемную, а также интернет-платформу "Движение вперед".
Сохранение исторического наследия для будущего Беларуси
И здесь, конечно, важно сохранить, восстановить и оставить следующим поколениям белорусов нашу архитектуру, культуру и историю, чтобы избежать попыток ее переписать.
А для этого нужно знать свои корни и те события, которые происходили в Беларуси в разные века.
Завтра Беларуси строится уже сегодня. Активная жизненная позиция здесь очень важна. Такой формат "слушать и слышать друг друга" предложил президент. Ведь решать, какой быть Беларуси, должен только ее народ.
Президент: Какую Конституцию примет народ, такими будут и наша жизнь, и наша власть
Оргкомитет Всебелорусского народного собрания провел первое заседание
Основной закон как раз и определяет экономический курс и политический вектор. И это долгосрочные ориентиры. Определиться с датой проведения Всебелорусского народного собрания, с количеством делегатов из регионов Беларуси и, конечно, с повесткой дня - все это на контроле Республиканского оргкомитета, который возглавляет глава правительства. Фактически его работа стартовала сегодня. В Совмине прошло первое заседание.
Время сказать свое слово сегодня для будущего завтра - есть. Итоги большого обсуждения от экономки, социальной сферы, политики и общественной жизни Беларуси будут представлены в Республиканский оргкомитет до 20 ноября.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов