Оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания аккумулирует предложения молодежи

Будущее страны в эти дни обсуждают во всех регионах Беларуси. Продолжают работать диалоговые площадки. Перспективные идеи, новаторские решения и нестандартные подходы - все это приветствуется. Срез предложений аккумулирует оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Первое его заседание прошло уже сегодня в Доме правительства. Отметим, Всебелорусское народное собрание - особо значимая форма народовластия. Здесь наиболее полно реализуется право граждан участвовать в обсуждении государственной и общественной жизни. И вместе определить стратегические направления социально-экономического развития Беларуси на несколько лет вперед. О том, какие вопросы уже звучат на местах, расскажет Светлана Лукьянюк.

Диалог о завтрашнем дне Беларуси идет уже месяц во всех регионах страны. Самые дельные предложения, которые реально могут положительно повлиять на нашу жизнь на несколько лет вперед, обсудят в начале следующего года на Всебелорусском народном собрании. Такой форум традиционно собирается раз в пять лет. Где в центре всегда социально-экономический план. Но на этот раз говорить будут не только об экономике. Общественно-политическое развитие страны уже в повестке дня.

Верстают ее сообща. Возможность высказать свое мнение есть у каждого. Площадки для дискуссий так и называются - диалоговые. Перехватить инициативу, разложить по полочкам свою точку зрения. И заручиться поддержкой даже оппонентов. Когда на кону будущее - впору применять все свои ораторские способности.

Но главное - аргументы. Что и для чего. Большой разговор идет в разных аудиториях.

Теория и практика образования

Взгляд молодежи на завтра Беларуси

Усиление роли политических партий и работа по-новому на местах. Каким видится, например, самоуправление в регионах. И что отвечают из центра. Здесь, да и в других вопросах, важен и профессиональный взгляд, и житейская мудрость. Но без свежих, молодых идей - тоже не обойтись. Чтобы строить на перспективу, нужно и послушать, а чего же хочет поколение будущего. Им активности и смелости не занимать.

Екатерина Гладышева в диалоговых площадках участвует не впервые - как строить государство на несколько лет вперед обсуждала и в своей альма-матер, в МИТСО. Теперь студентка отстаивает свою точку зрения на дискуссии с одногодками из БРСМ. Креативные, талантливые и идейные организовали и онлайн-приемную, а также интернет-платформу "Движение вперед".





Сохранение исторического наследия для будущего Беларуси

И здесь, конечно, важно сохранить, восстановить и оставить следующим поколениям белорусов нашу архитектуру, культуру и историю, чтобы избежать попыток ее переписать.

А для этого нужно знать свои корни и те события, которые происходили в Беларуси в разные века.

Завтра Беларуси строится уже сегодня. Активная жизненная позиция здесь очень важна. Такой формат "слушать и слышать друг друга" предложил президент. Ведь решать, какой быть Беларуси, должен только ее народ.

Президент: Какую Конституцию примет народ, такими будут и наша жизнь, и наша власть

Оргкомитет Всебелорусского народного собрания провел первое заседание

Основной закон как раз и определяет экономический курс и политический вектор. И это долгосрочные ориентиры. Определиться с датой проведения Всебелорусского народного собрания, с количеством делегатов из регионов Беларуси и, конечно, с повесткой дня - все это на контроле Республиканского оргкомитета, который возглавляет глава правительства. Фактически его работа стартовала сегодня. В Совмине прошло первое заседание.