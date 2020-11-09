Оргкомитет Всебелорусского народного собрания провел первое заседание

Первое заседание организационного комитета по подготовке к Всебелорусскому народному собранию прошло сегодня в Доме правительства. Форум намечен на начало следующего года. Раз в пять лет принимается стратегия экономического развития. На этот раз будут обсуждать и общественно-политический вектор.

