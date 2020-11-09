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Оргкомитет Всебелорусского народного собрания провел первое заседание

Первое заседание организационного комитета по подготовке к Всебелорусскому народному собранию прошло сегодня в Доме правительства. Форум намечен на начало следующего года. Раз в пять лет принимается стратегия экономического развития. На этот раз будут обсуждать и общественно-политический вектор.

Особое внимание на собрании и во время подготовки к нему - санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Чтобы провести мероприятие без риска для здоровья людей.

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