Ориентировочное время начала открытия люков для перехода на МКС - 20:20

Стыковка корабля "Союз МС-25" с МКС прошла успешно. Чуть более часа остается до открытия люков. Ориентировочное время начала - 20:20. Прямую трансляцию будет вести Роскосмос.

Напомним, 23 марта десятки тысяч человек наблюдали за стартом "Союза МС-25" с белоруской Мариной Василевской в составе экипажа. Наша соотечественница проложила новый путь для всей страны. Продолжительность работы экипажа на российском сегменте МКС составит 12 суток. Возвращение на Землю запланировано на 6 апреля.