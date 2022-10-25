Правительство одобрило прогнозные показатели на 2023

На согласование Президенту поступит пакет документов, определяющих экономические планы Беларуси на следующий год

Правительство сегодня одобрило прогнозные показатели на 2023-й - это ориентиры социально-экономического развития и проект бюджета. Главные задачи, которые ставит перед собой Совмин, - увеличить доходы белорусов и добиться снижения темпов роста цен. Расходы госказны формировали с учетом увеличения средств на социальную сферу и строительство жилья для многодетных и молодых семей.

Светлана Лукьянюк с подробностями из Дома правительства.

Экономика начинает восстанавливаться

Планируя следующий год, важно посмотреть, а что получим по этому. Ведь хороший старт - это весомая составляющая выполнения прогноза 2023 года. Минэкономики заверяет: промышленность и сельское хозяйство в августе-сентябре вышли на траекторию восстановления. Прибавляет и экспорт. Более 3 миллиардов долларов положительного сальдо внешней торговли обеспечивает стабильность валютного рынка, постепенно идут и инвестпроекты, важно, что все социальные обязательства выполняются.

Главное, чтобы работал реальный сектор, говорит министр Червяков. И здесь объемы производства растут.





Мы прирастаем по ключевым товарным позициям. Более чем на 20 % увеличилось производство тракторов, комбайнов, электронных и интегральных схем, телевизоров, микроволновок и так далее. Александр Червяков, министр экономики Беларуси

Главные цифры следующего года: рост ВВП 3.8 % , инвестиций в основной капитал за 22 %, экспорт товаров и услуг на 5 с половиной, реальные денежные доходы более чем на 4 %. Рост зарплат в тесной увязке с производительностью труда и снижением инфляции. Ее прогноз на следующий год не более 7-8 %. В правительстве назвали и главное для роста экономики - это внутренний спрос, импортозамещение и внешние продажи.

Планируется реализация 129 региональных, 51 импортозамещающего и 14 интеграционных проектов на сумму 4 млрд 100 млн руб, которые обеспечивают источниками и механизмами финансирования. По расчетам Минэкономики, прогнозы развития внешних рынков дают возможность нарастить валютную выручку на 2,5 млрд долларов США. При увеличении экспортных поставок в Российскую Федерацию - на 1 млрд 400 млн и КНР - на 300 млн. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Беларусь продолжит платить по кредитам недружественным странам в рублях, пока с Нацбанка не снимут санкции, отмечает министр финансов. Что касается российских и китайских партнеров, то работа продолжается. Возможно, часть задолженности будет рефинансирована на российском рынке.

Сам так называемый обратный акциз будет где-то 1,7 млрд белорусских рублей. Это будет та величина, которую мы будем получать в течение года. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

Бюджет-2023 социально ориентированный

Бюджет 2023 года остается социально направленным. Расходы на это направление выросли более чем на 17,5 %. В приоритете здравоохранение и образование, зарплаты бюджетников.

Бюджетная сфера получит больше. Основной упор на заработную плату - планируется не менее 16 % роста фонда оплаты труда. Также расходы, связанные с такими социальными выплатами, как стипендия, пособие, расходы на питание в учреждениях образования - все они будут проиндексированы с учетом роста инфляции. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси