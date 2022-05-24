3.68 BYN
Оригинал Брестской Библии показали в музее - книге 459 лет
Редкое культурное событие в Бресте. В Музее истории города выставили оригинал Брестской Библии. Книге 459 лет.
Ее охраняют как настоящее сокровище. Страницы портятся от ультрафиолетовых лучей, поэтому большую часть времени фолиант лежит в сейфе. Достают его один-два раза в год. Брестская Библия была издана по указу Николая Радзивилла Черного. Это уникальный памятник книгопечатания, особенность которого - искусные гравюры. В Бресте находится один из лучших экземпляров, сохранившихся до наших дней. Его поместили в специальную витрину. Каждый раз Библию открывают на новой странице. На то, чтобы увидеть подлинник, у жителей и гостей города ровно месяц. После этого книгу снова спрячут.
Уже нам звонят, многие хотят увидеть. Потому что в социальные сети мы уже дали информацию, что подлинник Брестской Библии будет выставлен. Каждый раз, когда мы меняем факсимильное издание на подлинник, для нас это некоторое таинство. И мы хотим, чтобы при этом присутствовали многие люди.
Также в Музее истории города сегодня презентовали старинную оригинальную гравюру, на которой запечатлена осада Бреста шведами в 1657 году. Это единственное известное изображение города того периода.