Оригинал Брестской Библии показали в музее - книге 459 лет

Уже нам звонят, многие хотят увидеть. Потому что в социальные сети мы уже дали информацию, что подлинник Брестской Библии будет выставлен. Каждый раз, когда мы меняем факсимильное издание на подлинник, для нас это некоторое таинство. И мы хотим, чтобы при этом присутствовали многие люди.

Светлана Томчук, директор Музея истории города Бреста