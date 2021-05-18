Оригинал Брестской Библии выставили в Музее истории города

Только раз в году: оригинал Брестской Библии выставили в музее. Это событие редкое, ведь в основном реликвия хранится в светонепроницаемом сейфе, где поддерживается определенный влажностно-температурный режим. Книга была издана в 1563 году в Бресте по заказу князя Николая Радзивила Черного. В фолианте полторы тысячи страниц, каждая представляет собой произведение искусства.



Экземпляр считается шедевром мирового книгопечатания благодаря своим гравюрам и качеству печати. Сейчас Библию положили в специальную витрину, которая защищает бумагу от вредного воздействия света. В Музее истории города книга будет экспонироваться месяц, затем ее снова спрячут. Примечательно, что место постоянного хранения Библии, равно как и ее стоимость, держат в строжайшем секрете.



Подлинник Библии Брест утратил около ста лет назад. Реликвию городу вернул Президент Александр Лукашенко: он преподнес книгу в качестве подарка на тысячелетие Бреста. Сегодня в музее представили и другие экспонаты от дарителей, среди них старинные украшения, монеты, фотографии и аксессуары.



