3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Оригинальное поздравление с Днем народного единства в TikTok записали белорусские дипломаты
Белорусский флаг "обогнул" всю Землю. Так наши дипломаты поздравили соотечественников с праздником, записав видео в TikTok МИДа, символически передавая из рук в руки главный символ нашей страны.
В съемке ролика поучаствовали сотрудники дипмиссий, представители белорусской диаспоры и маленькие белорусы, живущие в разных уголках планеты.
"Любім Беларусь, ганарымся беларусамі", - подчеркивают в своем видео дипломаты.