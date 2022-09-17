Оригинальное поздравление с Днем народного единства в TikTok записали белорусские дипломаты

Белорусский флаг "обогнул" всю Землю. Так наши дипломаты поздравили соотечественников с праздником, записав видео в TikTok МИДа, символически передавая из рук в руки главный символ нашей страны.



В съемке ролика поучаствовали сотрудники дипмиссий, представители белорусской диаспоры и маленькие белорусы, живущие в разных уголках планеты.



"Любім Беларусь, ганарымся беларусамі", - подчеркивают в своем видео дипломаты.