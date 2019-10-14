Только живой звук. Оркестр минской милиции дал концерт в честь своего 55-летия. Исполнены известные эстрадные композиции, военные песни, а также современные хиты. Поздравили именинников руководство столичной милиции, родственники и близкие артистов, ветераны оркестра. Пришло также немало горожан - поклонников творчества музыкального коллектива.



Свои композиции исполнили и дети солистов ансамбля, а также заслуженные ветераны коллектива. В качестве подарка зрителям оркестр исполнил попурри из саундтреков к известным кинофильмам.



