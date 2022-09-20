Глава ГТК объяснил, почему на белорусско-польской границе образуются большие очереди

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский в проекте Агентства теленовостей "Разговор у Президента" объяснил, почему образуются очереди на белорусско-польской границе.

Половина из шести пунктов пропуска закрыта по инициативе польской стороны, отметил глава таможенного комитета.Это, по его словам, и является причиной образования очередей.

"Самое плохое, что наши польские коллеги не хотят выполнять ту норму, которая прописана в международных соглашениях как по грузовым, так и по легковым ТС. Пропускают порядка одной трети от установленного потока, - сказал Владимир Орловский. - Мы пытаемся максимально делать все, чтобы люди на границе не стояли, не ждали, чтобы грузы не простаивали. Сопредельная сторона не поддерживает наши инициативы, а наоборот умышленно, как мы считаем, снижает пропускную способность. Самая тяжелая ситуация сейчас на польском направлении".

Проблема очередей легкового транспорта тожеактуальна, но больше зависит от дня недели. "Как белорусы, так и иностранные граждане в основном пытаются пересекать границу в выходные дни. С учетом безвиза, отмены ковидных ограничений пассажиропотокчерез границув этом годувозрос в три раза по сравнению с прошлым годом. Мы могли бы спокойно оформлять это количество без всяких очередей при нормальной работе сопредельной стороны",- заметил председатель ГТК.

А еще он сказал, что хотелось бы, чтобы у граждан были условия для ожидания на подъездах к границе, поэтому "основная задача - это оборудование соответствующих площадок всем необходимым".