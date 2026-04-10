Ормузский пролив как геополитический козырь Ирана - как будет развиваться ближневосточный конфликт

В новости про Иран, Израиль и США активно ворвался Ливан. Из-за бомбежек израильтян по нему официальный Тегеран опять перекрыл Ормузский пролив, что накаляет ситуацию с Вашингтоном. Ситуацию обсудили с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Никитой Татищевым в эфире "Первого информационного".

Конфликт на Ближнем Востоке обрел новое измерение. В переговорный процесс в качестве отдельной силы вошел Ливан, а согласованные ранее мирные пункты дали трещину.

Ливан появился в регионе не вчера. Его конфликт с Израилем длится десятилетиями. Но в нынешнем переговорном процессе он впервые заявил о себе как о самостоятельной силе. "Ливан как третий игрок и просто как третья сила был в этом регионе достаточно давно. Конфликт между Ливаном и Израилем - тоже не новость. Но сейчас ситуация чревата откладыванием переговоров из-за того, что мирные пункты не были до конца проработаны", - пояснил аналитик.

В соглашении, среди прочего, сказано о прекращении огня во всем регионе. С точки зрения Тегерана, это означает выведение Ливана из-под удара. С точки зрения коалиции союзников - нечто иное. Непроработанные детали вылезли боком. "Стороны выдвигают друг другу невыполнимые требования, и это свидетельствует о том, что в текущей конфигурации договориться будет очень сложно", - констатировал Никита Татищев.

Любая передышка в современной войне используется странами для того, чтобы собрать силы. По-другому не бывает. "Каждая крупная страна должна убедиться на своем опыте, что короткие войны сейчас невозможны. Сейчас в этом убедились Соединенные Штаты", - отметил эксперт.

Причина - изменение самого характера войны. Войны становятся дроновыми. Это принципиально другой уровень, не тот, который был 20 лет назад. Каждой крупной стране приходится разбираться с этой ситуацией самой. "Перемирие США нужно даже для какой-то внутренней саморефлексии. Но это же не первый раз, когда проводятся переговоры и потом они срываются. Это, в общем-то, фон Ближнего Востока", - подчеркнул Никита Татищев.

Иран, кстати, справедливо упрекает Вашингтон: "Мы же вели переговоры, зачем вы начали всю эту заваруху?"

Даже если Ормузский пролив будет открыт, его функционирование будет вестись по другим правилам. И это ключевой момент. "Для Ирана Ормузский пролив является важным геополитическим козырем. В чем-то даже более важным, чем новейшие виды вооружения. И этот козырь будет задействован так или иначе", - уверен аналитик.