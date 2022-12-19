Орнитологи советуют ответственно относиться к подкормке пернатых в зимний период

Полюбоваться птицами и поддержать их в морозы. Орнитологи советуют ответственно относиться к подкормке пернатых. Привычный человеку хлеб не актуален в рационе птиц, а вот тертые овощи или зерно подойдут.

В современных городских условиях поведение некоторых пернатых изменилось, и на зимовку многие не улетают в теплые края, а остаются рядом с человеком как раз из-за круглогодичной подкормки.