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Орнитологи вместе с энергетиками ищут способы защиты аистов

Птицы на проводе. Специалисты обсуждают, как спасти аистов, которые гнездятся на линиях электропередачи. Пернатые все чаще гибнут от удара током - особенно неопытные птенцы. И из-за таких инцидентов страдает энергоснабжение в населенных пунктах.Для этого разрабатывают электроопоры нового формата со специальными площадками для гнезд.

О решении проблемы - Илья Цветков (видео).

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