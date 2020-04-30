Орнитологи вместе с энергетиками ищут способы защиты аистов

Птицы на проводе. Специалисты обсуждают, как спасти аистов, которые гнездятся на линиях электропередачи. Пернатые все чаще гибнут от удара током - особенно неопытные птенцы. И из-за таких инцидентов страдает энергоснабжение в населенных пунктах.Для этого разрабатывают электроопоры нового формата со специальными площадками для гнезд.



О решении проблемы - Илья Цветков (видео).



