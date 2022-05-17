Орнитологи вместе с учениками Минска наблюдают, как крылатые устроились на сезон

Перелетные птицыуже почувствовали скорое наступление лета. Многие зимовали недалеко, поэтому за несколько недель почти все вернулись в свои привычные гнезда. За тем, как крылатые устроились на сезон,наблюдают орнитологи вместе с учениками Минска. "Зеленые" уроки проходят в столичных школах. В программе - бердвотчинг. Учеников младших классов приучают бережно обходиться с природой, помогать птицам мастерить их сезонные дома.