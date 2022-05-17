ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Орнитологи вместе с учениками Минска наблюдают, как крылатые устроились на сезон

Перелетные птицыуже почувствовали скорое наступление лета. Многие зимовали недалеко, поэтому за несколько недель почти все вернулись в свои привычные гнезда. За тем, как крылатые устроились на сезон,наблюдают орнитологи вместе с учениками Минска. "Зеленые" уроки проходят в столичных школах. В программе - бердвотчинг. Учеников младших классов приучают бережно обходиться с природой, помогать птицам мастерить их сезонные дома.

Для тех, кто решил во время прогулки угостить птиц деликатесами, орнитологи советуют учитывать особенности рациона. Сладости и выпечка - вредная еда для обитателей городских гнезд. Лучше заменить такие блюда семечками, орехами и овсяными хлопьями.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все