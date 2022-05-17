3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Орнитологи вместе с учениками Минска наблюдают, как крылатые устроились на сезон
Перелетные птицыуже почувствовали скорое наступление лета. Многие зимовали недалеко, поэтому за несколько недель почти все вернулись в свои привычные гнезда. За тем, как крылатые устроились на сезон,наблюдают орнитологи вместе с учениками Минска. "Зеленые" уроки проходят в столичных школах. В программе - бердвотчинг. Учеников младших классов приучают бережно обходиться с природой, помогать птицам мастерить их сезонные дома.
Для тех, кто решил во время прогулки угостить птиц деликатесами, орнитологи советуют учитывать особенности рациона. Сладости и выпечка - вредная еда для обитателей городских гнезд. Лучше заменить такие блюда семечками, орехами и овсяными хлопьями.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все