Орша приняла эстафету республиканской акции "Беларусь адзіная"

Живой диалог на понятном молодежи языке. Республиканская общественно-политическая акция "Беларусь адзiная" 14 сентября сделала остановку в Орше. Молодые лидеры обсудили со сверстниками важные темы в доступном интерактивном формате. Говорили об исторических корнях Дня народного единства, его значении, а также о ценностях, которые лежат в основе общенационального согласия.

Ани Абовян, председатель молодежного совета профсоюза "Белпрофмаш":

"У нас формат "равный обучает равного". Важно помнить исторические моменты, ценить то, что у нас сегодня есть. И в первую очередь ценить то, что сделали наши предки".

Молодежный проект охватил все регионы страны. Его кульминацией станет масштабный форум, который пройдет в столице в День народного единства.