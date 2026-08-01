Орша встретила участников автопробега "Дороги славы - наша история" из Ростова-на-Дону

Беларусь встречает участников российского патриотического автопробега "Дороги славы - наша история".

Первой делегацию из Ростова-на-Дону приняла Орша. На диалоговой площадке с молодежным активом города обсудили важность сохранения исторической памяти и связи поколений. В знак благодарности за подвиг предков наследники Великой Победы возложили цветы к Кургану Бессмертия.

"Весь маршрут мы стараемся проложить по местам боевой славы, посетить музеи, показать нашей молодежи разные места, где были сражения. Нам не хотелось бы, чтобы это повторилось. И мы стараемся делать максимально все, чтобы сохранить историю", - пояснил участник Ростовского регионального патриотического общественного движения "Дороги славы - наша история" Илья Деркач.

Ася Компаниец, руководитель Ростовского регионального патриотического общественного движения "Дороги славы - наша история":

"Наш автопробег начал свою жизнь в 2016 году. Мы создаем своеобразный мост: знакомимся с культурой Беларуси и привозим белорусскую культуру в Ростовскую область. Из своего региона мы привозим казачью и российскую культуру, поэтому выстраивается горизонталь отношений на человеческом уровне. Люди начинают ближе общаться, и особенно это важно для молодежи".

Участники автопробега посетили знаковые места Оршанского региона, в том числе Военно-исторический музей Героя Советского Союза Константина Заслонова. Далее по маршруту - Минск, Барановичи, Брест, Лида и Витебск.