Орша - культурная столица Беларуси в 2022 году

Орша официально стала культурной столицей Беларуси. Старт республиканской акции дан сегодня, 12 марта, в городском Дворце культуры с участием лучших творческих коллективов, мастеров прикладного искусства. А на главной сцене произошло главное действо - вручен соответствующий сертификат о присвоении нового статуса городу. В этом году его жителей ожидает свыше сотни ярких культурных событий, в том числе посвященных Году исторической памяти.