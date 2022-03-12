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Орша - культурная столица Беларуси в 2022 году

Орша официально стала культурной столицей Беларуси. Старт республиканской акции дан сегодня, 12 марта, в городском Дворце культуры с участием лучших творческих коллективов, мастеров прикладного искусства. А на главной сцене произошло главное действо - вручен соответствующий сертификат о присвоении нового статуса городу. В этом году его жителей ожидает свыше сотни ярких культурных событий, в том числе посвященных Году исторической памяти.

В этом году жителей Орши ждет немало подарков. В том числе будет завершено строительство нового здания Музея героя Великой Отечественной войны Константина Заслонова.

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