Орша отмечает 951-й день рождения

Начались праздничные мероприятия 27 июня - в день освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков. В выходные гуляния продолжатся. В городе будут работать тематические площадки, состоятся концерты, ремесленный фестиваль, разнообразные акции. А памятные подарки сегодня получат малыши, которые появились на свет в День города.