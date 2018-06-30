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Орша отмечает 951-й день рождения

Начались праздничные мероприятия 27 июня - в день освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков. В выходные гуляния продолжатся. В городе будут работать тематические площадки, состоятся концерты, ремесленный фестиваль, разнообразные акции. А памятные подарки сегодня получат малыши, которые появились на свет в День города.  

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