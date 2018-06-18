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Орша принимает бронепробег "Дорога мужества" Москва - Брест - Москва
Это первый белорусский город на пути колонны из 15 единиц техники. В пробеге принимают участие как старые, так и новые боевые машины, почти полсотни активистов из России, Казахстана, Армении, Узбекистана и Беларуси. Акция посвящена 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Орша участниками пробега выбрана неслучайно. Именно здесь летом 41-го был дан первый залп легендарной "Катюши". У мемориала гости возложили цветы и почтили минутой молчания героев войны.
Сегодня гости в Орше проводят весь день: горожане могут посетить выставку бронетехники, участвующей в пробеге. Завтра автоколонна отправится в Минск.
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