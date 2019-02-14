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Орша принимает участников Республиканского слета работающей молодежи
Педагоги, медики, экономисты, программисты. В форуме участвуют представители всех регионов страны. В программе посещение льнокомбината и локомотивного депо. Эти предприятия - пример организации работы с молодыми кадрами. Сегодня же состоялось и первое заседание республиканского совета лидеров работающей молодежи. Марина Романовская продолжит.
Татьяна Шархун на льнокомбинат устроилась в 24 года. Молодую сотрудницу тепло принял сплоченный коллектив. Но не только трудовые будни, рассказывает Татьяна, объединяют работников крупного предприятия. Молодые люди посещают турслеты, побеждают в спортивных соревнованиях и организовывают творческие конкурсы. Инициатива поддерживается руководством.
Своим опытом в организации работы с молодыми кадрами льнокомбинат готов делиться. Сегодня предприятие посетили участники Республиканского слета работающей молодежи. Гостей интересуют в том числе и особенности производства льняных тканей. Поэтому экскурсия начинается с цехов. Уже в шоуруме участникам форума демонстрируют готовую продукцию. Модернизация позволяет выпускать полноценные коллекции. Широкий ассортимент - заслуга в том числе и молодых дизайнеров.
Комфортные условия труда, перспективы профессионального роста и привлекательный соцпакет. Молодыми кадрами дорожат и в локомотивном депо "Орша" имени Константина Заслонова. Это еще одна площадка, где сегодня побывали участники форума. Среди бонусов отдых в санатории, возможность повышать профессиональный уровень. А для молодых специалистов из других городов всегда находятся места в общежитии.
Центральное событие форума - создание Республиканского совета работающей молодежи. Эта площадка призвана еще больше сплотить работающую молодежь. Среди главных задач - формирование молодежного кадрового резерва: педагоги, медики, экономисты, программисты. В форуме участвуют представители всех регионов страны. Молодые люди зарекомендовали себя амбициозными и инициативными специалистами. Перспективными идеями участники слета смогли обменяться во время открытого диалога.
Также участники двухдневного форума определили председателя республиканского совета лидеров работающей молодежи. Им стала Наталья Русинович. В следующий раз заседание совета примет Бобруйск.
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