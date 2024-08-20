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Ортопед из Сирии обещал пенсионерке из Минска счастливое замужество, а оставил без денег

Ортопед из Сирии обещал пенсионерке из Минска счастливое замужество, а оставил без денег и с разбитым сердцем. 69-летняя женщина в TikTok познакомилась с иностранцем, который представился врачом из Сирии. Вскоре между ними завязался виртуальный роман, итогом которого должно было стать реальное знакомство. Медик обещал переехать в Беларусь, чтобы жениться на минчанке, но для этого нужно финансово помочь.

Женщина согласилась помочь и отправила иностранцу 6 тысяч рублей. О том, что стала жертвой обмана, минчанка поняла, когда мужчина попросил сделать еще один перевод денег. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Константин Шевцов, начальник ОПК Заводского РУВД г. Минска

Сейчас переписку пострадавшей изучают правоохранители.

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