Ортопед из Сирии обещал пенсионерке из Минска счастливое замужество, а оставил без денег и с разбитым сердцем. 69-летняя женщина в TikTok познакомилась с иностранцем, который представился врачом из Сирии. Вскоре между ними завязался виртуальный роман, итогом которого должно было стать реальное знакомство. Медик обещал переехать в Беларусь, чтобы жениться на минчанке, но для этого нужно финансово помочь.