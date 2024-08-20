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Ортопед из Сирии обещал пенсионерке из Минска счастливое замужество, а оставил без денег
Ортопед из Сирии обещал пенсионерке из Минска счастливое замужество, а оставил без денег и с разбитым сердцем. 69-летняя женщина в TikTok познакомилась с иностранцем, который представился врачом из Сирии. Вскоре между ними завязался виртуальный роман, итогом которого должно было стать реальное знакомство. Медик обещал переехать в Беларусь, чтобы жениться на минчанке, но для этого нужно финансово помочь.
Женщина согласилась помочь и отправила иностранцу 6 тысяч рублей. О том, что стала жертвой обмана, минчанка поняла, когда мужчина попросил сделать еще один перевод денег. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Сейчас переписку пострадавшей изучают правоохранители.
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