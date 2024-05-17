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Орудовал в самолете, пока все спали - иностранца задержали за серию хищений денег у белорусских туристов
В МВД Беларуси сообщили о задержании иностранца по подозрению в совершении серии хищений денег у белорусских туристов, следующих рейсом "Минск - Дубай".
Первый случай был в феврале. По информации минской транспортной милиции, один из потерпевших, прилетев в Эмираты, обнаружил, что из его ручной клади пропали 5 тыс. евро и больше 1 тыс. долларов. Примерно через месяц еще один турист из Минска сообщил, что за время перелета у него пропало 16 тыс. долларов.
Оперативники провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к обоим хищениям причастен 46-летний иностранец. Мужчина был задержан, когда в очередной раз прилетел в Минск. При нем сотрудники обнаружили более 4 тыс. долларов, о хищении которых в тот же день заявила еще одна пассажирка самолета. Иностранец признался, что нигде не работает, а в Беларусь летал на день-два только для того, чтобы совершить очередное хищение в самолете. Он орудовал по ночам, когда пассажиры спали.
Сейчас уже известно о трех эпизодах. Возбуждены уголовные дела.
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