Орудовал в самолете, пока все спали - иностранца задержали за серию хищений денег у белорусских туристов

Оперативники провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к обоим хищениям причастен 46-летний иностранец. Мужчина был задержан, когда в очередной раз прилетел в Минск. При нем сотрудники обнаружили более 4 тыс. долларов, о хищении которых в тот же день заявила еще одна пассажирка самолета. Иностранец признался, что нигде не работает, а в Беларусь летал на день-два только для того, чтобы совершить очередное хищение в самолете. Он орудовал по ночам, когда пассажиры спали.

Виталий Шукан, начальник ОУР Минского ОВД на воздушном транспорте