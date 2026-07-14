Оружие Победы: легендарной пусковой установке "Катюша" исполняется 85 лет

Ее боялась немецкая армия и любил советский народ. За боевую мощь и громкий звук фашисты прозвали ее "сталинский орган", а простые люди называли ласково "Катюша".

Легендарной реактивной артиллерийской пусковой установке БМ-13 исполняется 85 лет. Первое боевое крещение "Катюша" получила 14 июля 1941 года около железнодорожной станции города Орша. Залп 112 ракет из семи пусковых установок уничтожил большое скопление вражеской техники и личного состава врага.

Уникальность "Катюши" была в мощности снарядов и ее маневренности. Для приведения установки в боевое положение, требовалось всего около 3 минут. А после залпа БМ-13 могла сразу же поменять местоположение, что затрудняло ответный огонь. Кроме того, "Катюша" могла выполнять разные задачи: вела не только залповый огонь, но также одиночный и групповой.

Немецкие военные были шокированы новым советским оружием. Поэтому за уникальной боевой машиной или любой информацией о ней была открыта настоящая охота.

Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы (Россия):

"Немцы начали усердно охотиться за "Катюшами". Они первую экспериментальную батарею Ивана Андреевича Флёрова завели в засаду во время Вяземского котла. Чтобы эти установки не попали к врагу, Флёров со своими подчиненными подорвал их в последнем бою ценой собственных жизней. В течение Великой Отечественной войны вот эта гонка вооружений заставляла немцев искать различного рода пути, но все это было настолько громоздко, тяжело и дорого по сравнению с тысячами "Катюш", которые производила советская промышленность, что, по сути дела, это не могло ни в коем разе не переломить стратегическую ситуацию на советско-германском фронте".

За годы войны было выпущено более 10 тыс. таких боевых машин. Кстати, у "Катюш" есть внуки - это современные "Грады", "Ураганы" и "Смерчи".