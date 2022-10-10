Оса стала причиной аварии на трассе М5

7 октября на 205-м км автодороги М5 Минск - Гомель произошло ДТП, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, во время движения в кабину фургона ГАЗ, за рулем которого был 60-летний водитель, влетела оса. Из-за чего мужчина отвлекся от управления. Машина съехала на обочину, врезалась в тросовое ограждение и опрокинулась.