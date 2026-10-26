Осень не спешит: синоптики обещают аномально теплый финал октября

Белорусов ждет аномально теплый финал осени: текущий октябрь превышает климатическую норму на 1-8 градусов. Синоптики отмечают, что этот мягкий температурный тренд удержится до конца месяца и плавно перейдет на ноябрь, сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погода в Беларуси упорно отказывается подчиняться календарю. Несмотря на то, что световой день неумолимо стремится к зимнему минимуму и сокращается на 4 минуты каждые сутки, настоящих холодов на горизонте пока не видно. Синоптики успокаивают: да, температура начнет немного падать, но мощная положительная аномалия никуда не исчезнет. В ближайшие дни в стране по-прежнему будет на 1-3 градуса теплее климатической нормы.

Затяжные дожди, которые последние трое суток испытывали на прочность центральные регионы страны (местами вылилось больше 20 мм осадков, а это треть месячной нормы), наконец-то отступают. Малоподвижный атмосферный фронт в течение суток буквально растворится в воздухе. Ему на смену приходит мощный блокирующий антициклон Gerhard, который принесет с собой долгожданную сухую погоду.

Впрочем, у этого синоптического комфорта есть и обратная, куда более коварная сторона. Пришедшее затишье в сочетании с высокой влажностью создаст идеальные условия для густых осенних туманов. Они будут плотной пеленой сгущаться над землей в ночные и утренние часы. Ситуация настолько серьезна, что на ночь и первую половину дня вторника, 27 октября, по западу республики из-за туманов уже объявлен оранжевый уровень опасности. ГАИ настоятельно рекомендует водителям сбросить скорость, держать дистанцию и быть предельно внимательными за рулем.

В целом же неделя обещает быть спокойной. Под защитой антициклона зонтики белорусам практически не понадобятся - лишь в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночные температуры будут колебаться в комфортных пределах от +1 до +9 °C, хотя при прояснениях воздух местами может остыть до -1 °C, напоминая о близости ноября легким гололедом. Днем же солнце прогреет влажный воздух до вполне приятных +5…+14 °C, продлевая это удивительное бархатное межсезонье.

Во вторник, 27 октября, ночью в центральных районах пройдут небольшие дожди, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и в первую половину дня местами, а по западу на большей части территории возможен туман. Температура воздуха ночью составит от +3 до +9 °C, по западу - от -1 до +2 °C. Днем будет +8…+14 °C.

В среду, 28 октября, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит от 0 до +7 °C. Днем будет +7…+13 °C.

В четверг, 29 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °C, днем - +7…+13 °C.

В пятницу, 30 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °C, днем - +7…+13 °C.

В субботу, 31 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит от 0 до +7 °C, днем - +6…+12 °C.

В воскресенье, 1 ноября, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможны слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 °C, местами - до +6 °C. Днем будет +5…+11 °C.