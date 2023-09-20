Осень отменяется? В Минске зацвели каштаны

В Минске повторно зацвели каштаны. В начале сентября белые свечки распустились на Немиге, сейчас одиночные цветки украшают деревья на проспекте Независимости. Фотографии с цветущими не по сезону каштанами разлетелись по социальным сетям. Причина цветения растений в несвойственное для них время года заключается в аномально резкой смене температуры, которая сбивает биоритм.

На погодные качели чаще реагируют яблоня, абрикос, груша, вишня, слива - растения, которые пришли к нам с юга. Почти каждый год цветет дважды и вейгела - бутоны просыпаются не только весной, но и осенью. Не раз теплому осеннему шарму поддавались ландыши и сон-трава.