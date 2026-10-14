Осенние каникулы с пользой! С 2 по 6 ноября в БГУ пройдет проект "Студент БГУ на неделю"

Осенние каникулы с пользой! С 2 по 6 ноября в Белорусском государственном университете пройдет проект "Студент БГУ на неделю", который дает абитуриентам возможность погрузиться в студенческую жизнь. К участию приглашаются ребята 10-11 классов школ, гимназий и лицеев вне зависимости от региона проживания. Для участия необходимо подготовить мотивационное письмо на тему "Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю" и подать заявку через телеграм-бот до 18 октября.

География - любимый предмет Марии с 6 класса. Она всегда знала: ее путь - в БГУ. Чтобы убедиться в выборе, в выпускном классе подала заявку на проект "Студент БГУ на неделю" - познакомиться с предметами, преподавателями и студентами.

Мария Вахрушева, студентка факультета географии и геоинформатики БГУ:

"На студенческой неделе мы ходили на лекции, на практические занятия, выполняли даже различные тесты. Хоть мы чего-то не знали, но нас поддерживали и студенты, и преподаватели. Также очень классно, что мы познакомились со многими студентами и узнали, что в БГУ обучаются не только белорусские граждане, но и иностранные студенты. С ними мы также познакомились, пообщались, узнали обо всех прелестях БГУ и решили поступать сюда".

Проект охватывает 17 факультетов. Больше всего участников принимают факультет журналистики, экономический факультет, факультет прикладной математики и информатики, факультет философии и социальных наук, а также Институт бизнеса БГУ. Такой широкий выбор - возможность для каждого определиться с будущей специальностью.

Дмитрий Лебедь, заместитель начальника центра профориентации, студенческого администрирования и трудоустройства БГУ:

"Школьникам 10-11 классов это помогает более осознанно подойти к выбору будущей профессии, не просто прочитать какую-то информацию в справочнике для абитуриентов, а непосредственно прикоснуться к студенческой жизни во всех ее проявлениях. Они посещают вместе со студентами учебные занятия, пары, видят преподавателей, видят, как студенты готовятся к тем или иным занятиям, получают задания от преподавателей университетского уровня. Ну и плюс они общаются непосредственно со студенческим активом, со студенческой молодежью, то есть могут прикоснуться и к внеучебной деятельности".

Принять участие может каждый абитуриент 10-11 класса школы, гимназии или лицея. Для этого необходимо написать мотивационное письмо на тему "Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю" и подать заявку через телеграм-бота до 18 октября.

Проект запустят на осенних школьных каникулах - планируется принять около 300 человек. За неделю участники посетят учебные занятия разных специальностей и студенческие мероприятия, прослушают лекции и проверят знания на семинарах.

Наталья Писарчук, старший преподаватель кафедры физической географии мира и образовательных технологий факультета географии и геоинформатики БГУ, куратор проекта "Студент БГУ на неделю":

"Мы не делаем на занятиях акцент на абитуриентах. Мы не привлекаем их внимание. Мы проводим занятия в обычном режиме. И это возможность для абитуриентов прочувствовать атмосферу студенчества, понять, насколько им комфортно, готовы они или не готовы. На этих же занятиях они могут определиться с тем, по какому направлению готовы двигаться. Зачастую студенты уже выбирают себе кафедру, которая им ближе. И на момент подачи документов это тоже гораздо легче. Они видят, насколько разнообразны занятия: семинарские, практические, лабораторные".

Программа 21-го сезона также включает экскурсии на ведущие предприятия страны, знакомство с профессией на практике и общение с будущими работодателями.

Проект "Студент БГУ на неделю" за 10 лет дал более чем 2 тыс. учащихся возможность лучше узнать свою будущую профессию. Программа этого сезона включает экскурсии для участников проекта на ведущие предприятия и организации страны, что позволит абитуриентам погрузиться в профессиональную среду и подарит возможность личного знакомства с потенциальными работодателями.