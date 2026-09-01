Осенние новации: какие изменения принес сентябрь белорусам

Сентябрь традиционно приносит белорусам ряд изменений.

В стране увеличилась базовая ставка. Теперь она составляет 300 рублей. Отметим, это уже второе повышение за год. Повышение позволит увеличить заработную плату работников бюджетной сферы. Эта мера затронет 770 тыс. человек.

Татьяна Астрейко, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Поэтапное повышение заработной платы бюджетников, сохранение ее покупательной способности входит в топ задач программы деятельности правительства. И это реализуется, воплощается в жизнь. По факту за прошлую пятилетку номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций возросла вдвое. За первое полугодие текущего года увеличилось более чем на 16 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С 1 сентября очередное повышение, причем уже второе в этом году. По проекту бюджета на 2027 год также закладывается необходимое финансирование, которое позволит продолжить этот тренд, характерный для нашего государства, - сохранение покупательной способности трудовых доходов работников бюджетных организаций".

Решением главы государства с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5 %.

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Необходимо отметить, несмотря на эту позитивную новость для наших пенсионеров, все равно в информационном поле работают мошенники. Поэтому перерасчет будет выполнен пенсионными органами автоматически. Нет необходимости посещать пенсионные органы, также не будут высылаться никакие уведомления и не будет никаких звонков".

Это также второе повышение в 2026 году.