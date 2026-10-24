Осенние ярмарки работают 24-25 октября в Беларуси

Щедрую корзину урожая можно приобрести в осенних мобильных маркетах. Ярмарки работают и 24-25 октября. По традиции самая масштабная точка продаж находится на главной локации у "Чижовка-Арены".

Сельхозорганизации и фермеры из всех регионов страны предлагают свежую продукцию. В ассортименте есть овощи, фрукты и ягоды, ароматный мед, молочные и мясные изделия - все по доступным ценам.

Кроме основной площадки, мини-ярмарки работают каждые выходные во всех районах столицы. С доставкой урожайной корзины маломобильным и пожилым людям помогают волонтеры БРСМ "Доброе сердце".