Осенние ярмарки в Минской области: Борисов, Молодечно и Несвиж приглашают за витаминами

Широкий ассортимент фруктов, овощей, грибов и ягод на прилавках осенних ярмарок. Щедрый сезон начался и в Минской области. Сельскохозяйственные мобильные маркеты выходного дня в мини-формате работают во всех райцентрах.

Большие ярмарки города будут принимать по очереди. 3 октября площадки развернулись в Борисове и Молодечно, а 4 октября - в Несвиже. Покупателям обещают разнообразную витаминную корзину и приемлемую цену на свежую продукцию от фермеров и ведущих сельхозпроизводителей.

К участию в осенних ярмарках приглашаются и ремесленники. Кроме овощей и фруктов, жители могут приобрести инвентарь.

Сезон щедрой осенней торговли продолжается и в Минске. 3 октября в столице развернулись мини-ярмарки в каждом районе, а также две большие площадки: у "Чижовка-Арены" и Дворца спорта.