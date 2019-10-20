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Осенние ярмарки работают по всей Беларуси
Большой сезонный праздник вчера прошел в Самохваловичах. На базе научно-практического центра Национальной академии наук состоялась ярмарка "Белорусская осень: картофель, плоды, овощи", которая уже стала традиционной и прошла в третий раз. За овощами и картофелем в этот день съезжались со всей страны. Гигантская сковорода, дегустация картофельных блюд белорусской кухни и многое другое. По мнению создателей ежегодной ярмарки в Самохваловичах, в ближайшее время ее ждет стремительное развитие, как и научную селекцию картофеля в Беларуси.
Главным событием ярмарки стала приготовленная огромная сковорода картофеля. Над производством блюда работали одновременно 16 человек, а для подготовки потребовалось четыре с половиной часа.
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