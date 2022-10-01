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"Осенний бал" для пожилых людей прошел в Первомайском районе Минска
Поздравления с Днем пожилых людей накануне принимали представители старшего поколения Первомайского района столицы. На открытой площадке Территориального центра социального обслуживания населения состоялось торжество под названием "Осенний бал".
На праздник собрались несколько десятков мужчин и женщин "золотого возраста", чтобы принять от более молодого поколения слова признательности, подарки, цветы и праздничный концерт. Поздравить старейшин пришли представители власти, военные, артисты, ребята из Белорусского республиканского союза молодежи.
Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района г. Минска:
В нашей стране с учетом нашего воспитания и ценностей всегда уделялось много внимания пожилым людям. Это наша гордость, достоинство - они трудились на благо страны нашего общества, они воспитывали нас, вкладывали частичку нашей души, чтобы дети-внуки выросли достойными гражданами достойной страны. Поэтому мы сделали районный праздник, чтобы порадовать их. Здоровья счастья им и долгих лет жизни!
В Первомайском районе столицы сегодня проживают более 60 тысяч пожилых людей. Среди них 225 участников Великой Отечественной войны. Пятеро "первомайцев" перешли возрастной рубеж за 100 лет.
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