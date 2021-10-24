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Осенний месячник по наведению порядка в Минске завершится 30 октября
Субботники объединяют тысячи инициативных и неравнодушных людей. С начала осеннего месячника в столице очищено более 3 тысяч гектаров территорий. Накануне добровольцев из Октябрьского района не остановили ни моросящий дождь, ни холодный ветер. Активисты занимались подготовкой района к зиме и озеленению. По всей столице уже высажено более 72 тысяч кустов и 800 деревьев.
Елена Кулакович, начальник отдела администрации Октябрьского района г. Минска:
На субботник вышло порядка 5170 человек. Это и студенческие отряды, и трудовые коллективы, и государственные служащие, просто жители, неравнодушные к нашему району. Заняты в основном на уборке листвы, посадке деревьев, посадке кустарников. Посадка осуществляется как на дворовых территориях, так и на МКАД.
Осенний месячник по наведению порядка завершится 30 октября. Еще можно успеть присоединиться к благоустройству своего района.
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