Нынешний октябрь запомнится не по-осеннему щедрым теплом. Несколько раз столбики термометров достигали в дневные часы рекордной отметки. Столица не спешила менять золотое убранство. Осенний Минск с высоты птичьего полета увидела Марина Муравьева.

Первое свидание с белорусской столицей Илья Дорошин вместе со своей любимой решили провести на высоте около сотни метров. В Минск приехали из Рязани. Впечатление от знакомства с городом в октябре могла испортить погода, но не в этом году. Рекордные плюс 20 тепло встретили гостей.

Панорама старого города с этой открытой террасы как на ладони. Терракотовые крыши Троицкого предместья, акватория реки Свислочь... Тут же - современные здания торговых центров. И проспект Победителей, словно одетый в золотой наряд осени. Кстати, это не единственное высотное место для романтиков. Точку дислокации можно сменить, поднявшись на панорамном лифте на 23-й этаж одной из гостиниц столицы.

Эта крыша стала одним из топовых мест для влюбленных. Именно здесь, на высоте более 70 метров над землей, около 20 парней сделали предложение. Несмотря на боязнь высоты, все девушки ответили да!

Весной и летом на этой площадке ажиотаж. На сорока квадратах - летние кафе с национальной кухней. Отдохнуть на фоне городских видов под звуки белорусской музыки ежедневно поднимаются десятки гостей. А вот обзорная площадка Национальной библиотеки бьет все рекорды по количеству посетителей!