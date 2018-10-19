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Осенний Минск с высоты птичьего полета
Нынешний октябрь запомнится не по-осеннему щедрым теплом. Несколько раз столбики термометров достигали в дневные часы рекордной отметки. Столица не спешила менять золотое убранство. Осенний Минск с высоты птичьего полета увидела Марина Муравьева.
Первое свидание с белорусской столицей Илья Дорошин вместе со своей любимой решили провести на высоте около сотни метров. В Минск приехали из Рязани. Впечатление от знакомства с городом в октябре могла испортить погода, но не в этом году. Рекордные плюс 20 тепло встретили гостей.
Панорама старого города с этой открытой террасы как на ладони. Терракотовые крыши Троицкого предместья, акватория реки Свислочь... Тут же - современные здания торговых центров. И проспект Победителей, словно одетый в золотой наряд осени. Кстати, это не единственное высотное место для романтиков. Точку дислокации можно сменить, поднявшись на панорамном лифте на 23-й этаж одной из гостиниц столицы.
Эта крыша стала одним из топовых мест для влюбленных. Именно здесь, на высоте более 70 метров над землей, около 20 парней сделали предложение. Несмотря на боязнь высоты, все девушки ответили да!
Весной и летом на этой площадке ажиотаж. На сорока квадратах - летние кафе с национальной кухней. Отдохнуть на фоне городских видов под звуки белорусской музыки ежедневно поднимаются десятки гостей. А вот обзорная площадка Национальной библиотеки бьет все рекорды по количеству посетителей!
С высоты семидесяти трех метров видны восточные ворота города, знаменитые мозаичные панно - символы Минска: "Город-воин", "Город науки", "Город культуры" и "Город-строитель". Просматриваются почти все 20 километров Слепянского канала. А вот вход на эту крышу запрещен. Исключение сделали для нашей съемочной группы. Полюбоваться золотым Минском здесь можно с высоты 26-го этажа. В пестром осеннем убранстве - парк имени Павлова, студенческая деревня, проспект Дзержинского. Рекордно теплый октябрь позволил рассмотреть Минск с разных ракурсов.
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