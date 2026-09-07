Осенняя зачистка: сколько проблем и автохлама в Минске

До 1 октября в Минске планируют эвакуировать с улиц и дворов все, что когда-то называлось автомобилями, а теперь ржавеет и портит пейзаж. В Мингорисполкоме поднимался вопрос "перехватывающих стоянок".

За умным словом стоит простая мысль: перехватывать машины на въезде в город, чтобы они не душили центр. Но не окажется ли привычка сильнее логики? В спальных районах типичная картина: охраняемые стоянки пустуют, а у подъездов - сплошной частокол из авто.

В 2025-м из дворов Минска убрали более 4,6 тыс. неэксплуатируемых авто (это рекорд за последние 5 лет). При этом заявок от жителей в стиле "уберите это" поступило свыше 5 тыс.

В Минске зарегистрировано 900 тыс. автомобилей, еще где-то 200 тыс. ежедневно въезжают в город из других регионов. Если машина в среднем едет час в сутки, остальные 23 часа она стоит. Что говорит город: парковки есть, платные места растут. Однако на охраняемых стоянках и в паркингах свободно более 20 тыс. машино-мест, а дворы все равно забиты. Самые "плотные" истории - из новых кварталов.

"Минск-мир" в соцсетях уже стал почти мемом. Его называют парковочным адом. Проблема стоит настолько остро, что некоторые жители покупают мотоциклы, не чтобы ездить, а чтобы столбить себе постоянное место во дворе для машины. Вечером после 22:00 найти место - квест. Кто-то кружит по кварталу, кто-то ставит вторым рядом, кто-то - на тротуаре. Жильцы жалуются: после открытия торгового центра рядом стало еще хуже - гости паркуются в жилой зоне, а многоуровневые паркинги рядом стоят полупустыми. Есть исследования, что до трети трафика в центре создают водители, которые кружат в поисках свободного места. То есть каждый третий авто в пробке - не тот, кто куда-то едет, а тот, кто ищет, где бы встать.

Андрей Зырянов, гендиректор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки":

"Конечно, это удобно - выйти из дома, сразу стоит машина, и поехал. Но если это не частный дом, а место, где проживает много людей, то наши дворы могут превратиться просто в поля этих автомобилей. Жить в таком городе каким-то автомобилистам будет комфортно, но всем, наверное, нет. Когда 4 года назад я пришел на предприятие, у нас практически каждое второе место на стоянках было пустое. Потихоньку это меняется. Когда начинают объяснять, почему не ставят, говорят, что далеко, неудобно, работают не круглосуточно. Платные парковки - это тоже элемент управления транспортным спросом, работает в основном в центральной части города, и планы такие у города и есть. Они развиваются очень активно. Напомню, что появилась ответственность в виде повышенной оплаты в случае неоплаты, либо не в полном объеме оплаты платной парковки. Это все активно работает. Хочу анонсировать, что все видели эти желтые бумажки, которые оставляются. Сейчас мы уже будем от этого отходить, прорабатываем SMS".

При этом городские власти констатируют, что в городе пустуют более 20 тыс. мест на охраняемых стоянках и в паркингах.

А что с перехватывающими стоянками? Если разобраться, идея хорошая. Человек из пригорода или спального района подъезжает к станции метро, оставляет машину и дальше едет на общественном транспорте. В Минске такие стоянки появились еще в 2015 году, вместимость - до 200 машин каждая, но популярности этот метод не получил. Водители предпочитают парковаться прямо у подъезда, или на тротуаре, или даже на газоне.

На заседании в Мингорисполкоме констатировали очевидное: мест много, а пользуются мало. Во дворах культура "поближе к двери" жива и здравствует. Стоянки для грузовиков ввели, строят новые, чтобы убрать фуры из спальных районов. Электрозарядки ставят, приложение parkouka.by работает, а люди все равно ставят у подъезда. Привычка иногда сильнее тарифа.

При проектировании нового жилья предусматривают вынос паркингов за периметр дворов, а внутри оставляют место для детских площадок. Но старое наследие (хрущевки, брежневки) осталось. Там машины стоят очень плотно. С ноября процедуру признания автомобиля бесхозным сократят с 30 до 10 дней. То есть брошенную машину смогут быстрее отправлять на утилизацию.

Еще есть микроавтобусы и всякая грузовая братия. Этот вопрос обсуждается. Их стоянка в жилой зоне запрещена уже давно. Но запреты как забор: если очень хочется, можно и перелезть. Идет разговор о наведении порядка и здесь: грузовики и микроавтобусы должны искать место в промзонах.

Минск получил четкий срок и задачу навести порядок в вопросах автостоянок.