Всю палитру осенних красок собрал Центральный ботанический сад Минска. Одними из первых здесь "озолотились" клены. Именно они в эти дни наиболее яркие декорации осенних фотосессий. А все оттенки продемонстрируют рябина, осина и тополь. Солнечная погода поспособствовала и цветению. Буянство красок у георгин и хризантем. В коллекции ботанического более 200 сортов этих растений, в том числе и собственной селекции. Красивое яркое осеннее убранство надевают и некоторые деревья редких пород.