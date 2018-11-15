Осенняя призывная кампания стартовала в Могилеве

В завершающую стадию вступила осенняя призывная кампания. Сегодня началась отправка молодого пополнения в Вооруженные силы страны. По традиции первыми новобранцев примут элитные войска части сил спецопераций: - 5-я отдельная и 103-я воздушно-десантная бригады. В Могилеве центром торжества стала площадь Славы, где увековечены имена героев Великой Отечественной и трудового подвига. Участники митинга почтили их память минутой молчания, у Вечного огня легли цветы. С напутствием к новобранцам обратились представители церкви, военного комиссариата, Могилевского облисполкома и родители.