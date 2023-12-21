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"Ощущение 19 века" - молодые таланты Могилевской области стали участниками рождественского бала

Новогодние праздники в Беларуси всегда сопровождает добрая традиция - марафон республиканской акции "Наши дети", который сейчас проходит в разных городах.

Полсотни молодых талантов стали участниками рождественского бала во Дворце культуры Могилевской области. Были приглашены победители олимпиад, соревнований, стипендиаты Президентского фонда - те, кто в юном возрасте уже имеет заслуги и принимает активное участие в жизни не только своих учебных заведений, но и страны. Каждый участник рождественского бала получил поздравления и подарки в рамках акции "Наши дети".

"Являюсь победителем республиканских конкурсов, таких как WorldSkills-2023 по специальности "моделирование зданий". Очень классная атмосфера - ощущение 19 века", - поделился учащийся Могилевского государственного архитектурно-строительного колледжа Матвей Баланюк.

Праздничный марафон самой доброй и волшебной акции "Наши дети" продлится до середины января 2024 года.

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