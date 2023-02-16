ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Ощущение полета!" Участники шоу "Фактор.by 60+" продолжают удивлять телезрителей и звездное жюри

Они бросили вызов молодости и доказали, что сцене все возрасты покорны. Участники шоу "Фактор.by 60+" продолжают удивлять телезрителей и звездное жюри.

10 февраля состоялось знакомство с первой семеркой участников, а 17 февраля на сцене проекта выступят еще восемь артистов из народа. Чтобы добраться до суперфинала, участникам предстоит преодолеть два этапа: полуфинал и финал. Конкурсантам помогают профессионалы: занимаются с ними вокалом, сценической речью и пластикой. Телезрителей ждет душевный концерт, ведь в программе собраны золотые шлягеры.

Напомним, телезрители в голосовании не участвуют. Свой вердикт озвучат звездные судьи после всех выступлений участников. Но только четверо из них пройдут дальше. Не пропустите! "Фактор.by 60+" 17 февраля в 20:45 на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все