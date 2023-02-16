"Ощущение полета!" Участники шоу "Фактор.by 60+" продолжают удивлять телезрителей и звездное жюри

Они бросили вызов молодости и доказали, что сцене все возрасты покорны. Участники шоу "Фактор.by 60+" продолжают удивлять телезрителей и звездное жюри.

10 февраля состоялось знакомство с первой семеркой участников, а 17 февраля на сцене проекта выступят еще восемь артистов из народа. Чтобы добраться до суперфинала, участникам предстоит преодолеть два этапа: полуфинал и финал. Конкурсантам помогают профессионалы: занимаются с ними вокалом, сценической речью и пластикой. Телезрителей ждет душевный концерт, ведь в программе собраны золотые шлягеры.