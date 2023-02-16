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"Ощущение полета!" Участники шоу "Фактор.by 60+" продолжают удивлять телезрителей и звездное жюри
Они бросили вызов молодости и доказали, что сцене все возрасты покорны. Участники шоу "Фактор.by 60+" продолжают удивлять телезрителей и звездное жюри.
10 февраля состоялось знакомство с первой семеркой участников, а 17 февраля на сцене проекта выступят еще восемь артистов из народа. Чтобы добраться до суперфинала, участникам предстоит преодолеть два этапа: полуфинал и финал. Конкурсантам помогают профессионалы: занимаются с ними вокалом, сценической речью и пластикой. Телезрителей ждет душевный концерт, ведь в программе собраны золотые шлягеры.
Напомним, телезрители в голосовании не участвуют. Свой вердикт озвучат звездные судьи после всех выступлений участников. Но только четверо из них пройдут дальше. Не пропустите! "Фактор.by 60+" 17 февраля в 20:45 на "Беларусь 1".
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