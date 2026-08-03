Ошибка в нумерации квартир в Дятлово: как описка в техпаспорте переросла в борьбу за жилье

Краткий пересказ от ИИ

Ошибиться в одной цифре номера телефона - звучит как начало интересной романтической комедии. Ошибиться цифрой в контрольной по математике - неприятно, но не трагично. А вот ошибиться с номером квартиры - начало абсурдной истории, в которую и поверить с первого раза трудно.

В объективе внимания находится история жительницы города Дятлово, которая год назад получила долгожданный билет в новую жизнь - въехала в новое арендное жилье, устроилась на достойную работу, наладила в квартире быт, чтобы в дверь однажды постучали и сказали: надо переселиться.

"Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемая Администрация Президента, я обращаюсь к Вам за помощью, потому что на местном уровне столкнулась с полным произволом чиновников и угрозой остаться без дома. Я являюсь лицом из числа детей-сирот. Год назад, как сироте, мне государство выделило арендное жилье, а спустя год мне заявили о путанице в нумерации квартир при сдаче дома. Меня начали запугивать, оказывать психологическое давление и требовать выселение в ультимативной форме", - заявила жительница Дятлово Ольга Грамадская в популярной соцсети.

Здесь важны два вопроса.

Почему социальное жилье для человека, оставшегося без попечения родителей, вдруг стало арендным? Как будет решаться жилищный вопрос?

Что же все-таки проще - переехать из квартиры, где ремонт уже сделан, или изменить ошибку в документации, разобрались в новом выпуске проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко!".

Жить в соседах - быть в беседах. Ольге хотелось бы эти беседы проводить о счастливом новоселье, а приходится о судебных претензиях от соседа и предписаниях о переселении от местного исполкома.

Дом 33 по улице Притыцкого ввели в эксплуатацию чуть больше года назад. Жилье в нем выделили нуждающимся в улучшении жилищных условий. Был в прямом смысле персональный подход к двери заветных квадратных метров. Представитель ЖКХ сам показывал жильцам, куда заселяться, ведь номеров на дверях просто не было.

Дом 33 по улице Притыцкого

Ольга Грамадская:

"Мне позвонили из райисполкома и сказали о наличии арендного жилья, спросили, буду ли я его получать. А я стояла в очереди на улучшение жилищных условий с 2005 года. Пошла оформлять документы в ЖКХ, в райисполком. Юрист ЖКХ меня сопровождал, отдавал ключи, заключал договор найма. На этом все. Далее мы заселились в квартиру".

Юрист ЖКХ привел героиню проекта в квартиру, которая по документам была под номером четыре, но знаков на ней никаких не было. Ольга буквально за три месяца сделала все, чтобы полностью можно было проживать в квартире. У нее, к слову, двое детей. "Позже мне позвонили из ЖКХ, тот же юрист, и заявил, что ошиблись в нумерации квартир. Поставили перед фактом о необходимости переселиться в квартиру под номером шесть. Человек, проживающий в шестой квартире, является госслужащим. Он сказал, что участвовать в этом не будет, и если надо, мол, пишите сами. Но он написал досудебную бумагу на мое имя - то есть якобы я занимаю его жилплощадь. По документам это его квартира", - рассказала обратившаяся к Президенту девушка.

Ольга Грамадская

Сейчас Ольга работает в Смолевичах, но каждый вечер приезжает в Дятлово к детям. Заниматься таким неожиданным и совсем нешуточным вопросом нет времени. Даже показать квартиру съемочной группе "Первого информационного" пришлось попросить подругу Анастасию. В голове совершенно не укладывается, как такое могло произойти, ведь нумерация квартир полностью совпадает с нумерацией в электрощитках и домофонах. После набора на домофоне цифры "4" журналисты смогли дозвониться именно в четвертую квартиру, а не в шестую.

По нумерации видим, что над первой квартирой должна быть сразу четвертая. "Но в реальности 4-я считается нашей квартирой. Чиновники заявили, что нумерация всех трех этажей попутана. То есть идет первая, вторая, третья, а должна идти первая с другой стороны. В целом подъезде были перепутаны квартиры", - объяснила жительница Дятлово Анастасия Журавская.

За год проживания Ольга полностью сделала ремонт, оборудовала все встроенной техникой, поставила мебель, выложила напольное покрытие и наклеила обои. Даже при всем желании переехать в другую квартиру, издержки очевидны.

На стадии сбора шкафа пока пришлось остановиться, ведь после звонка из ЖКХ Ольга со своей семьей испугалась и не знала что делать. Правда, переехать - это уже не взять два пакета и перенести их с места на место. Кстати, кухонный гарнитур сказали выносить. Единственное, что предложили в ЖКХ, это физическую помощь.

Кухня в квартире Ольги

"У нас есть крупногабаритная техника, которую могут перевозить только специалисты. Например, телевизор. Эти люди не готовы заключать какой-то контракт, в случае порчи чего-либо и возмещения ущерба. О компенсации подсветки, декора стен, который мы начали делать, речи не шло. Было строго сказано в ультимативной форме: вы все равно переедете. Когда мы сели разговаривать, был юрист и начальник ЖЭСа. Он нам заявил, что в любом случае придется переехать. Нам мило улыбались. Были намеки, в опеку пошли анонимные жалобы о каком-то "бедламе". Страшно, что творится беззаконие. На каком основании, где в досудебной бумаге черным по белому написано, что Дятловское РУП ЖКХ якобы приняло решение о переселении из четвертой и шестой квартиры в многоквартирном доме. Жилец шестой квартиры хочет, чтобы мы поменялись квартирами, и руководствуется ответом из райисполкома", - пожаловалась на сложившуюся ситуацию Анастасия, подруга Ольги.

Такая же проблема произошла на первом и третьем этажах. Вне зоны спора остались только квартиры по центру. Причем жильцы об этом знают, но по этому поводу них не возникало никаких нюансов. Соседи не приходили и не просили поменяться. По квадратным метрам тоже все соответствует. Если по домофону позвонить в первый номер, открывается именно первая квартира.

Так если совпадают планировки, нумерация домофона и электрощитков, в чем же тогда ошибка? Взглянули в документы вместе с директором Дятловского ЖКХ.

Василий Петюк, директор Дятловского ЖКХ:

"Более года назад выступало заказчиком по строительству объекта Унитарное предприятие "Управление капитального строительства Слонимского района". Оно передало нам этот объект после завершения строительных работ. Когда дом был передан, мы распределили гражданам жилые помещения и отдали ключи. По истечении года, как объект сдался в эксплуатацию, к нам обратился гражданин с просьбой конкретизировать технический паспорт, полученный им на квартиру, которую он приватизировал по выслуге лет. Мы увидели расхождение расположений комнат в его техпаспорте. Параллельно стали прорабатывать вопрос об изменении технических паспортов и переадресации. Я встречался вместе с представителями УКС и БТИ для решения вопроса, однако договоренности по изменению документов не были достигнуты. После этого мы сообщили гражданке о переселении, но она сказала, что будет обращаться в вышестоящие инстанции".

Василий Петюк

После приезда Генеральной прокуратуры Беларуси пришлось поднять документы, переданные Дятловскому ЖКХ УКС, а именно строительную документацию. По словам Василия Петюка, велись попытки разобраться в ошибке проекта. При детальном изучении вопросов выявилось, что в проектной документации расположение квартир в графическом изображении совпадает с тем, где люди проживают в настоящий момент, нежели как написано в техпаспорте на дом, который передало УКС. Проще говоря, на графике одно, а в техпаспорте - другое, то есть нумерация квартир в обратном порядке.

Кроме Ольги, с неприятными последствиями пришлось столкнуться еще шестерым гражданам. Жильцы третьего этажа добровольно переселились. По второму этажу изменения внесены. На сегодняшний день решается вопрос с гражданами первой и третьей квартиры первого этажа.

"В техпаспорте было указано как 6, 5 и 4. Теперь же будет 4, 5 и 6. В результате переделанного техпаспорта квартиры поменялись", - разъяснил директор Дятловского ЖКХ.

Техпаспорт квартиры

Такого общественного резонанса могло и не произойти, если бы стороны изначально грамотно обозначили интересы. В первую очередь, почему жилье для Ольги все-таки арендное, а не социальное? Расхождений с законом в этом вопросе нет. Предельный возраст получения социального жилья - 23 года. После этого право на льготное получение социального жилья утрачивается. Дальше вопросы решаются на общих основаниях.

"Я стояла на очереди, как говорила, с 2005 года. Меня спрашивали: а если вы откажетесь от жилья и съедете с него? Куда мне ехать? У меня нет никакого жилья. Мне его выдали, я уже планирую его как-то на всю жизнь. У меня есть дети. Это мое единственное жилье. У кого мне попросить помощи? Не у кого. Поэтому и обратилась через видео в TikTok к Президенту и в Генеральную прокуратуру. Вопрос решился достаточно быстро. Сама не думала, что так будет, но получилось", - призналась обратившаяся к белорусскому лидеру с просьбой девушка.

А вот технический паспорт дома - официальный документ, на который ориентируются в первую очередь при процедуре приватизации квартиры. В законе это строго регламентировано. Такая описка, может, никому де-факто и не мешает, а вот де-юре должна быть устранена либо переездом, либо исправлением такого документа.

"По вопросу заселения в арендное жилье, по обращению в Генпрокуратуру Республики Беларусь совместно с Гродненским областным исполнительным комитетом приняты исчерпывающие меры. По разрешению данного вопроса работа завершена, и разрешен он в пользу заявителей", - отметил заместитель председателя Дятловского райисполкома Дмитрий Боровик.

Городские власти с себя ответственности не снимают, поскольку за вступление в силу технического паспорта отвечает именно та инстанция, которая его подписывает. И ведь должен был проводиться мониторинг арендного жилья, но история сослагательных наклонений не терпит.

Василий Петюк:

"Мы со своей стороны приносим извинения, потому как осознаем, что ошибка у нас есть. При приеме объекта в эксплуатацию документацию нам передали немного позже, чем техпаспорт, значит, мы могли бы обратить на это внимание. Мы вину свою тоже частично признаем".

На заселение с собой техпаспорт, естественно, никто не берет. Мониторинг жилищного фонда, конечно, проводился, но его делали по графическому рисунку.

"Вопросы предоставления арендного жилья либо понуждения к выселению из него до размещения ролика в Сети органами прокуратуры не рассматривались. 16 июля 2026 года поступило обращение, которое в соответствии с компетенцией направлено в Гродненский облисполком - именно на местные исполкомы возложена обязанность предоставления арендного жилья, а также контроля за соблюдением жилищных прав граждан и по эксплуатации жилищного фонда", - подчеркнул начальник управления по надзору в социальной сфере Павел Зайцев.

Павел Зайцев

С учетом того, что существенным образом были затронуты права граждан, Генпрокуратура выехала на место и параллельно с облисполкомом изучила данную ситуацию. На момент распределения арендного жилья Ольга уже утратила статус лица, оставшегося без попечения родителей, поскольку достигла предельного возраста (23 лет), но не утратила оснований для нуждаемости в улучшении жилищных условий. С учетом необходимости защиты жилищных и имущественных прав граждан местным предприятием ЖКХ внесены изменения в нумерацию квартир в правоустанавливающих документах. За отсутствие контроля и нарушение действующего законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель председателя райисполкома и руководитель предприятия ЖКХ. Им объявлены выговоры.

В этой истории вывод простой - существуют ошибки, которые рождаются от невнимательности, и есть решения, которые принимаются от человечности. В кратчайшие сроки была проведена проверка, доскональное изучение всех вытекающих из-за такой путаницы обстоятельств, и препятствий к принятию такого решения нет. Все остались при своих квадратных метрах. И вообще, в жизни главное, чтобы за стеной были надежные люди, а цифры всегда можно поменять.

Возможно, для Ольги число "4" теперь символическое и счастливое, а для кого-то эта история станет пособием по внимательности и бдительности на работе, ведь Президент Беларуси неоднократно говорил об ответственности на местах. Но главное, чтобы ответственность была внутренняя, а не дисциплинарная.