Ошибок быть не должно - как сегодня проходит контроль за работой Белорусской АЭС

Как сегодня служит людям мирный атом? На неделе Госатомнадзор (это та структура, которая отвечает в том числе за безопасность Белорусской АЭС), назвал 3 возможные площадки для пункта захоронения радиоактивных отходов. Два года назад правительство утвердило стратегию по обращению с ними. Документ предусматривает сооружение централизованного пункта захоронения. Сейчас идет работа по выбору территории.

Одна из них - недалеко от действующей АЭС. МАГАТЭ рекомендует размещать объекты такого плана возле основного наработчика радиоактивных отходов. Вторая площадка - в Могилевской области. Если там будет построена вторая атомная станция, то эта площадка также будет в приоритете. И последний вариант - в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Это та территория, которая больше всего пострадала от аварии на ЧАЭС и никак не используется из-за своей загрязненности.

Для выбора мест захоронения создана правительственная комиссия. В нее вошли эксперты из разных госорганов. А специальная межведомственная рабочая группа при Минэнерго отслеживает координацию выполнения плана.

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Что касается действующей атомной станции, за 5 лет работы она показала свою эффективность и рентабельность. Госатомнадзор регулярно проводит проверки, начиная с момента ее проектирования. Главный критерий - безопасность мирного атома.

Атомная станция - это высокотехнологичный объект, работа которого требует постоянного контроля и соблюдения строгих мер безопасности. Каждая АЭС в мире оснащена сложнейшими системами автоматизированного контроля, управлениями технологического процесса и диагностики состояния реакторной установки. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения в работе оборудования. Чувствительные датчики фиксируют малейшие отклонения от нормы, сообщая об этом оператору, который принимает решение. Управлять реактором - тонкая и ответственная работа.

У точной копии пульта управления реактора Белорусской АЭС проводят стресс-тесты, обучают персонал на всевозможные нештатные ситуации. Случайных людей здесь нет, классификацию и профессионализм персонала регулярно проверяет Госатомнадзор.

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Те, кто за пультом управления, имеют лицензию на работу. В случае нарушений специалисту аннулируют разрешение, а значит, он лишается должности. Ошибки в управлении реактором быть не должно.

Стресс-тест атомной станции - это процедура оценки устойчивости энергоблока к различным неблагоприятным внешним воздействиям и внутренним авариям. Процесс предназначен для выявления слабых мест в системах безопасности и проектирования, чтобы минимизировать риски в случае реальных катастроф.

Землетрясение, теракт, отказ основных систем охлаждения, потеря электропитания, сбои в работе насосов, утечка радиоактивных веществ и другие возможные нарушения технологического процесса. На каждый инцидент есть алгоритм действий. Это мировая практика обучения специалистов. На экзамене присутствует не только комиссия, но и психологи, чтобы определить стрессоустойчивость персонала.

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Эдуард Потапчик, начальник отдела Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

"Большинство работников атомной электростанции проходят оценку знаний по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Мы также ведем надзор за проведением данных мероприятий. Также дополнительно работает надзор за работой комиссии по техническому освидетельствованию, по регистрации и прочее мероприятия. Задача первостепенная - предупредить нарушения".

Системы безопасности АЭС играют ключевую роль в обеспечении надежности и защиты от аварийных ситуаций. Они включают сложный комплекс технических решений и технологий, обеспечивающих постоянный контроль над основными параметрами эксплуатации реактора и немедленное реагирование на возможные отклонения. В первую очередь это контроль технологических процессов. Система непрерывно следит за температурой теплоносителя, давлением, уровнем радиации, скоростью нейтронного потока и другими критически важными параметрами. Любое отклонение автоматически фиксируется системой, запускаются предупредительные сигналы или защитные механизмы. Надзор за эксплуатацией систем безопасности также ложится на плечи Госатомнадзора.

Но какая бы ни была сработка противопожарной автоматики - учебная или реальная, спасатели реагируют мгновенно. Во время учений службы отрабатывают самые тяжелые ситуации: взрыв реактора, террористическая атака, крупный пожар.

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Константин Лазовский, начальник пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах АЭС:

"Тренировки проходят в двух формах - теоретической и практической. Сначала мы изучаем, вспоминаем особенности планировки объекта, где расположены водоисточники. В дальнейшем выезжаем на объект и отрабатываем различные смоделированные чрезвычайные ситуации. Два раза в год мы сдаем квалификацию, подтверждаем свои теоретические и практические знания".

Отдельная тема всегда посвящается радиационной безопасности. Автоматические системы фильтрации воздуха и воды предотвращают распространение радиоактивных веществ вне помещений, зон контролируемого доступа даже в условиях аварии. Работу автоматики всегда готовы дополнить спасатели.

Роман Рубин, замначальника пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах АЭС:

"На базе нашего пожарного отряда создана служба химической и радиационной защиты. Основные наши функции и задачи - это проведение аварийно-спасательных работ в зонах химического и радиоактивного загрязнения. Для этого у нас имеется оборудование - различного типа спектрометры, дозиметры, радиометры, есть все, чем можем померить радиационный фон. Также мы занимаемся ликвидацией и локализацией последствий химических аварий".

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В случае нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации автоматика заглушит реактор и запустит системы безопасности, включая системы охлаждения установки. Для повышения надежности все элементы безопасности дублируются, причем каждый из каналов действует независимо друг от друга, обеспечивая возможность быстрого переключения на резервный в случае отказа. Задача Госатомнадзора убедиться в исправности всех инструментов обеспечения безопасности.