Осиповичи - это крупный промышленный город, где развито машиностроение и пищевая отрасль, а также производят "космические" разработки, которые знают во всем мире

Не отстает и динамика развития белорусских регионов. Осиповичский район - душевный и многопрофильный. Особое внимание уделяют строительству соцобъектов и реализации инвестпроектов, благодаря которым создают рабочие места и модернизируют производства.

Около 80 % выручки района дает промышленность. Создаются предприятия малого бизнеса (более 20 ежегодно). А зарплата одна из самых высоких в области и к уровню прошлого года приросла на 19 %. Вместе с этим растет и качество жизни. Городская вода - проблемный вопрос, который уже решили. В ноябре 2023 года введут в эксплуатацию станцию обезжелезивания. Настоящие чудеса в Осиповичском районе обнаружила Елизавета Синяк.

Сегодня Осиповичи - это крупный промышленный город, где хорошо развито машиностроение и пищевая отрасль. Производят "космические" разработки, которые знают во всем мире. А в районе есть даже свой список семи чудес. Но на самом деле здесь их гораздо больше.

Они умеют обманывать иммунную систему и становиться частью организма - изделия остеосинтеза, тазобедренные суставы, зубные имплантаты - аналогов подобного производства в Беларуси нет, а для мирового рынка - продукция уникальна.

Врач делает 3Д-модель внутриротовым сканером. Модель идет к нам. Выставляется программа, идет на станок на оборудование, коронка делается 20 минут. Мы делаем и на наш имплант, и на более или менее живые зубы, у которых нерв удален. Сергей Алешкевич, главный инженер производства медицинских имплантов

Трехкоординатная измерительная машина измеряет геометрические параметры вплоть до микрометров. В помощь для мелких изделий допустим зубной имплант, мы используем микроскоп измерительный, также есть точные приборы для измерения прямолинейности и круглости. Юлия Тужикова, начальник отдела технического контроля и лаборатории производства медицинских имплантов

И не только измеряют. Еще испытывают и стерилизуют изделия в специальных помещениях. 60 человек решают проблемы мирового масштаба.

С 2024 года планируем серийный выпуск таких изделий, как коленный сустав, изделия для стоматологии. Решена проблема закрытого и открытого синус-лифтинга. Клипса для блокировки левого предсердия ушка, она преграждает выскакивать тромбам. Те люди, которые получили страшный приговор "паралич" - есть возможность вылечить. Анатолий Доста, директор предприятия по производству медицинских имплантов

А для Ивана Косоногова медицина - дело всей жизни. Он работал врачом общей практики и заведующим лабораторией. Теперь спасает людям зрение, ведь стать офтальмологом - его мечта еще со времен университета.

Наш кабинет снабжен по максимальной программе. Есть щелевая лампа, рефрактометр, набор оправ, компьютерный периметр, аппарат для измерения внутриглазного давления бесконтактный. Ты помогаешь детям, помогаешь взрослым. Ты сразу видишь результат, подбираешь очки, он приходит, ничего не видит, расстроен, ты ставишь стеклышки, он прямо хочет тебя обнять. Иван Косоногов, врач-офтальмолог ЦРБ г. Осиповичи

Маленький городок, очень уютный, можно сказать, семейный такой. А вот, например, Минск - он тяжелый, потому что много шума, а тут спокойно так. Юлия Чудакова, жительница г. Осиповичи

И ведь красота всегда в глазах смотрящего. На территории района протекает 20 рек. Одна из самых крупных - Березина. У ее берега расположилось место, где, несмотря на "нелетнюю" и "нелетную" погоду по-особенному тепло. Атмосфера - загородного имения 19-го века. И не просто на словах. История этого кусочка земли уходит на две сотни лет назад. Четырехметровые потолки с аутентичными балками, оригинальная величина дверей и оконных проемов. Остались даже элементы того времени.

Моя подруга музыкант, она приезжала и говорила: "Боже, какая здесь акустика". Когда осень, зажечь камин, сесть перед ним, закутать ножки в пледик, даже если жарко, взять книжку из библиотеки, налить чайку и сказать: "Боже, счастье есть". Светлана Владыченко, помощница по усадьбе

Я сам, когда приезжаю из Минска, для меня любимое развлечение - сесть на берегу реки, подзарядить батарейки. У нас есть сплавы на байдарках, сап-доски, настолки. Катание на коньках по Березине, катание на лыжах, на санях. Фольклорные праздники, как колядки, например. Валерий Сорока, хозяин усадьбы

За фольклор на усадьбе отвечает семья Забавских. Устраивают обрядовые песни и танцы. Для народных праздников есть своя программа. Ирина - народный мастер Беларуси по ручной вышивке. Ее работы знают далеко за пределами района. А Николай олицетворяет "душу народа" через музыкальный инструмент - единственный в области дударь.

Кроме того, что мы поем аутентичные песни, обучаем танцам, мы начинали и не думали, что это дело превратится в дело всей жизни. Ирина Забавская, народный мастер Беларуси

Как одеваться, солить сало, предки были умнее нас. Поэтому нужно брать от них все. Здесь место силы, красиво, хорошо, почему же здесь не жить? Николай Забавский, директор Вязьевского дома культуры

А условия для получения образования в сельском учреждении не уступают даже столичным. Вязьевская средняя школа. Здесь учится больше 130 человек. Три года назад провели ремонт с модернизацией. Преобразили здание и снаружи, и внутри. Разделили помещение на зоны. Есть спортивная территория и уголок для начальных классов, где детям помогают разукрашивать свою жизнь.

А еще сделали кластер - научная зона с необходимым оборудованием, где дети не только отрабатывают практические занятия, но и становятся исследователями.

Хочу поступить в медицинский. Сказала учителю химии, она мне помогает, дает дополнительные задания, чтобы я понимала больше. Рима Хомич, учащаяся ГУО "Вязьевской средней школы"

На 3 ступени образования старших классов, у нас нет базового уровня, мы изучаем предметы только на повышенном уровне. 11-е классы у нас педагогической направленности класс и 10-й - аграрной направленности. Валентина Гришанович, директор ГУО "Вязьевской средней школы"

Всего в Осиповичском районе 19 школ, где учатся больше пяти тысяч ребят. В этом году начали строительство нового учреждения. Мультифункциональный детский образовательный центр, где совместят дошкольное и школьное образование. Это первый подобный объект в районе.

Школа рассчитана на 955 мест, в том числе 75 - дошколята. Рядом со школой находится ФОК, в котором есть бассейн, аквазона. И в данной школе будет около 6 детских спортплощадок. Константин Жигуцкий, председатель Осиповичского райисполкома

Ежегодно для осиповчан вводится около 12 тыс. квадратных метров жилья. Есть где жить и есть где работать. В районе 9 крупных промышленных организаций. Производят разный спектр продукции: от железобетонных до парфюмерных изделий.

Завод по производству очистных сооружений. Почти 5 лет назад это был сборочный цех. Перерабатывали около десяти тонн полиэтилена в месяц.

А сегодня расширили перечень продукции и объемы: производят спиральные витые трубы, пожарные резервуары, насосные станции, полиэтиленовые и полипропленовые листы.

Делается труба диаметром 1800, работаю на компанию 3 года уже, коллектив хороший, зарплатные дни приятные. Александр Курильчик, оператор пластиковых изделий предприятия по производству очистных сооружений

Производим больше 200 т полиэтилена в месяц. Максимальная длина емкости, которую производили, 22,5 метра. Андрей Вороно, директор предприятия по производству очистных сооружений

В районе также развито транспортное машиностроение. Производят грузовой подвижной состав и контейнеры-цистерны. Все для перевозки нефтехимических продуктов. Конструкции для хранения дизельного топлива и питания электростанции даже отправляют в Антарктиду.

Завод выпускает 80 вагонов в месяц, план к которому хотим выйти к концу года - это 100-110 вагонов, именно цистерн, и параллельно выпуск платформ. В 2024 году мы планируем ставить на производство крытый вагон. Мы получили из Китая линию для изготовления гофрированного настила для сухогрузных контейнеров. Мирза Чолоян, генеральный директор Осиповичского завода транспортного машиностроения