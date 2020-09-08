Осиповичи готовятся к областным "Дожинкам"

Здесь пройдет праздник окончания осенних полевых работ с участием аграриев всего Могилевского региона. Райцентр встретит гостей благоустроенным парком отдыха с набережной. Подарки в виде малых архитектурных форм уже преподнесли работники лесхоза. Обновлены городские улицы и поликлиника - здесь будет создана безбарьерная среда. Общий объем государственных инвестиций - более 40 миллионов рублей. Обновленной встретит гостей "Дожинок" в Осиповичах и аллея героев Великой Отечественной войны. А мемориальный комплекс в честь воинов-интернационалистов пополнился новым экспонатом - бронетранспортером.



