3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Оскорбления и угрозы в адрес милиционера
Уголовные дела за угрозу насилием и оскорбление! Подозреваемым в этих преступлениях проходит 24-летний житель городского поселка Корма Гомельской области. Молодой человек задержан. Как сообщает МВД, в январе он публиковал в открытом чате "Сеница" сообщения с оскорблениями и угрозой насилия участковому Минского РУВД.
- Что вы публиковали в открытом чате "Сеница"?
- Оскорбительные выражения и угрозы в адрес сотрудников органов внутренних дел Кракасевича и Муравьева.
- Скажите, пожалуйста, вы готовы принести извинения сотрудникам Мачулищанского отдела милиции?
- Я приношу искренние извинения за свои деяния, свое поведение. Впредь обещаю: такое не повторится.
На подозреваемого вышли оперативники отдела по противодействию киберпреступности. Его действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело