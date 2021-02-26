Оскорбления и угрозы в адрес милиционера

Уголовные дела за угрозу насилием и оскорбление! Подозреваемым в этих преступлениях проходит 24-летний житель городского поселка Корма Гомельской области. Молодой человек задержан. Как сообщает МВД, в январе он публиковал в открытом чате "Сеница" сообщения с оскорблениями и угрозой насилия участковому Минского РУВД.

- Что вы публиковали в открытом чате "Сеница"?

- Оскорбительные выражения и угрозы в адрес сотрудников органов внутренних дел Кракасевича и Муравьева.

- Скажите, пожалуйста, вы готовы принести извинения сотрудникам Мачулищанского отдела милиции?

- Я приношу искренние извинения за свои деяния, свое поведение. Впредь обещаю: такое не повторится.