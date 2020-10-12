Оскорбления обрушились на первую ракетку Беларуси Арину Соболенко

В соцсетях продолжается травля белорусских спортсменов. Критика и оскорбления в этот раз обрушились на первую ракетку нашей страны Арину Соболенко. В эти дни одна из лучших теннисисток мира находится в Минске, а поводом очередного хейта в адрес девушки послужил невинный пост в ее Instagram. Поначалу Арина отреагировала жестко, но вскоре, решив не уподобляться некоторым из своих подписчиков, разъяснила свою позицию.

"Какая методичная травля! И вы хотите, чтобы здравомыслящие люди были с вами? И правда считаете, что вам позволено за меня решать, на какой я стороне? Оскорблять меня и людей, которые отказываются участвовать в вашей якобы борьбе за справедливость? Или по-вашему то, что вы пишите только мне, это мирные высказывания??? А трибуна, подогревающая оскорбления, это тоже за мирное решение вопросов? Я против насилия и говорила об этом публично!!! Но я не свалилась с луны и не могу закрыть глаза на все то, что сделано для страны в целом, и для спорта в частности".