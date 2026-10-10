"Основа для глобального развития": что даст Беларуси третий энергоблок БелАЭС

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Атомная энергетика становится основой для развития страны: она дает не только электричество, но и новые направления в науке, медицине и спрос на социальную инфраструктуру. Об этом рассказал директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси Станислав Левицкий в "Актуальном интервью".

По его словам, речь идет уже не только о свете и тепле. "Сейчас энергетика, особенно атомная, - это основа для глобального развития. Атомная энергетика не просто дарит свет, тепло и радость людям, она фактически создает целые новые отрасли в науке, медицине. При строительстве атомной станции каждая страна должна создавать у себя целую базу, должна реализовывать программы по обучению людей. Яркий пример: при создании Белорусской АЭС было создано огромное количество высокотехнологичных рабочих мест, новые специальности с огромным количеством студентов", - отметил Станислав Левицкий.

Те же аргументы, по его оценке, лежат в основе разговора о третьем энергоблоке. "При обсуждении создания третьего энергоблока социально-экономические аспекты, технологическое развитие, влияние на экономику республики - эти темы тоже являются основой для переговорной позиции и выработки решений. Третий блок даст еще тысячи высокооплачиваемых рабочих мест в Островце. Соответственно, сюда подтянется необходимость жилищного строительства, новые сады, школы, медицинские центры", - пояснил директор офиса "Росатома".

quote Я надеюсь, что мы достаточно скоро выйдем уже на подписание генерального рамочного соглашения, ну и сможем уже приступить к реализации (проекта по возведению третьего энергоблока - прим. ред.)". Станислав Левицкий

Дополнительная генерация, по его мнению, нужна и потому, что потребление растет. "Энергетика фактически создает основу для развития. При этом виден рост энергопотребления. На чем он базируется? Он базируется на росте количества электромобилей, энергоемких производств, энергоэффективного отопления домов. Это все требует дополнительной подпитки. То есть мы вместе создаем будущее", - заключил он.