3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Основания для отсрочки от призыва в армию уточнят изменения в закон о воинской обязанности и службе
Основания для отсрочки от призыва в армию - уточнят изменения в закон о воинской обязанности и службе: проект уже одобрен сенаторами.
Основные новации затронут тех, кто будет обучаться за рубежом. Для них, как и для белорусских студентов, ранее предоставлялась разовая отсрочка. Но, как показал анализ законодательств других стран, таких равных льгот практически нигде нет.
Валентина Ражанец, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Те, кто получил отсрочку, будет пользоваться ею до прекращения оснований ее получения. Т.е. пока будет обучаться успешно и закончит свое учебное заведение. Тогда уже основания не будет для отсрочки. Отсрочка предоставляется один раз. И с теми, кто поступил в учреждение образования за границу в возрасте до 18 лет и на момент вступления в силу закона обучается в очной форме обучения, отсрочка будет сохраняться.
Сейчас в Беларуси действует около 60 оснований для отсрочки от службы в армии. Изменения в закон направлены на увеличение количества ресурсного потенциала для комплектации войск и повышения качества отечественного образования.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ