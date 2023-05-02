Основания для отсрочки от призыва в армию уточнят изменения в закон о воинской обязанности и службе

Валентина Ражанец, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:



Те, кто получил отсрочку, будет пользоваться ею до прекращения оснований ее получения. Т.е. пока будет обучаться успешно и закончит свое учебное заведение. Тогда уже основания не будет для отсрочки. Отсрочка предоставляется один раз. И с теми, кто поступил в учреждение образования за границу в возрасте до 18 лет и на момент вступления в силу закона обучается в очной форме обучения, отсрочка будет сохраняться.