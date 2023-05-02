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Основания для отсрочки от призыва в армию уточнят изменения в закон о воинской обязанности и службе

Основания для отсрочки от призыва в армию - уточнят изменения в закон о воинской обязанности и службе: проект уже одобрен сенаторами.

Основные новации затронут тех, кто будет обучаться за рубежом. Для них, как и для белорусских студентов, ранее предоставлялась разовая отсрочка. Но, как показал анализ законодательств других стран, таких равных льгот практически нигде нет.

Валентина Ражанец, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Те, кто получил отсрочку, будет пользоваться ею до прекращения оснований ее получения. Т.е. пока будет обучаться успешно и закончит свое учебное заведение. Тогда уже основания не будет для отсрочки. Отсрочка предоставляется один раз. И с теми, кто поступил в учреждение образования за границу в возрасте до 18 лет и на момент вступления в силу закона обучается в очной форме обучения, отсрочка будет сохраняться.

Сейчас в Беларуси действует около 60 оснований для отсрочки от службы в армии. Изменения в закон направлены на увеличение количества ресурсного потенциала для комплектации войск и повышения качества отечественного образования.

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