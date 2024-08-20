3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Основано на реальных событиях: художественный манифест к 80-летию освобождения Беларуси в Национальном центре современных искусств
"Жывыя, пакуль памятаем" - художественный манифест к 80-летию освобождения Беларуси принимает Национальный центр современных искусств. Историческая память застыла здесь в живописи.
Каждое полотно основано на реальных событиях, а место действия переносит в созданные карателями фабрики смерти, лагеря для военнопленных, места сожженных деревень - Хатынь, Дальву, Тростенец, Озаричи, Олу, Красный Берег, Борки. Драму белорусского народа авторы Союза художников и студенты Академии искусств под патронажем Министерства культуры писали не в мастерских, а на натуре.
Память, что одна на всех, на пленэрах фиксировали в психологических портретах детей-узников. Маслом на холсте изображали героев белорусского сопротивления. В 4-метровом триптихе найдем и силуэты руководителя освободительной операции "Багратион" Рокоссовского.
Красный цвет, зеленый цвет - они символизируют не только кровь и пламя войны, также хотелось обратиться именно к символам нашего белорусского флага. Генетический код, который заложен именно в самом человеке, в нас, в белорусах, он в душе моей отозвался. Пришло какое-то воспоминание наших предков. На фоне этих всех эмоций, фактов мне захотелось создать что-то масштабное, что передает боль и героизм.
У нас 90 % в этом пленэре приняли студенты нашей академии. Созданы были произведения, достойные наших предшественников, художников, которые прошли Великую Отечественную войну. Задача стояла переосмыслить и создать произведения, которые бы не отражали место, где была трагедия, а переосмыслить эту трагедию и дать понимание с позиции человека, который родился в мирное время.
Историческая премьера "Жывыя, пакуль памятаем" уже 22 августа. Сегодня в залах Центра современных искусств монтаж экспозиции. Под занавес сезона все 25 полотен отправятся в культурную столицу Беларуси Белыничи. В перспективе картины ожидает процедура госзакупки, следом они отправятся в коллекции мемориальных комплексов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов