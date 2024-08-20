Основано на реальных событиях: художественный манифест к 80-летию освобождения Беларуси в Национальном центре современных искусств

Красный цвет, зеленый цвет - они символизируют не только кровь и пламя войны, также хотелось обратиться именно к символам нашего белорусского флага. Генетический код, который заложен именно в самом человеке, в нас, в белорусах, он в душе моей отозвался. Пришло какое-то воспоминание наших предков. На фоне этих всех эмоций, фактов мне захотелось создать что-то масштабное, что передает боль и героизм.

Елизавета Янкова,студентка Белорусской государственной академии искусств, художник