Основатель музея миниатюр "Страна мини" Евгений Данилик в проекте "Белорусы"

Два года назад топ-менеджер крупной российской компании вернулся из Москвы в Минск, чтобы воплотить свою мечту в реальность и открыть белорусам глаза на красоту собственной страны. Основатель музея миниатюр "Страна мини" Евгений Данилик рассказал, как начать собственное дело в сфере культуры и где черпать вдохновение. В проекте "Белорусы" телезрителей ждут настоящие лайфхаки для туристов и эксклюзивные кадры установки самого большого макета музея. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на телеканале "Беларусь 1".