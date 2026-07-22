Основательница ансамбля "Хорошки" Валентина Гаевая отмечает 90-летний юбилей

Сегодня без ее "Хорошек" невозможно представить нашу культуру. 90-летие отмечает легендарная народная артистка Беларуси Валентина Гаевая.

Именно она доказала, что белорусский танец - это мировой бренд. Из Поволжья в Могилев к признанию всего хореографического сообщества и овациям от "железной леди" Маргарет Тэтчер.

Расскажем, как закалялся характер "белорусского народного балета".

Женщина-легенда

Белорусы так не танцуют, когда-то говорили ей критики. Но она показала всему миру, как танцуют белорусы. И вот парадокс: будущая народная артистка Валентина Гаевая - уроженка совсем не здешних мест, с Поволжья, как сказали бы земляки. С характерным оканьем. Но ей ближе было белорусское аканье. После блестящего окончания Высшей школы профдвижения в Ленинграде перед молодым балетмейстером открывались все двери. Гаевую официально приглашали в легендарный Хор имени Пятницкого в Москву. Но судьба сделала крутой вираж. По семейным обстоятельствам Валентина уезжает в Могилев руководить детско-юношеской студией при автозаводе.

Президент поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую Александр Лукашенко пожелал Валентине Гаевой долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия

Гаевая сделала белорусский танец брендом

В то время в СССР были популярными легендарные ансамбли Моисеева, Надеждиной, Устиновой. А в Беларуси пробел "в лаптях и холщовых рубахах". Валентина Ивановна категорически отказалась от этого стереотипа. Хотя без лаптей тоже не обошлась, учились у первоисточника - у бабушки Фроси.

Танцевальные па, которые позднее стали классическими в исполнении "Хорошек", Гаевая и Дудченко подглядывали то на свадьбах в глубинке, а то и на сводных концертах танцоров из колхозов. Так сама жизнь стала хореографическим спектаклем, каждый из которых нужно охранять как ценность. Экспонаты достойные музея или галереи. Высокое место профессионалу высокого класса. "Хорошки" почти все делают вручную, у них нет раздутого штата. Костюмы, головные уборы мастерят из подручных средств, но держат марку.

Алексей Гаевой, сын, художник-постановщик Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки":

"Ансамбль Игоря Моисеева, наверное, тоже, что "Хорошки" для Беларуси. Там принято на государственном уровне решение о том, что номера являются своего рода национальным достоянием и не подлежат деформации, изменению или какому-то уничтожению. То есть это национальное достояние, оно неприкосновенно. Мы бы, конечно, хотели, чтобы в отношении "Хорошек" тоже такое было сделано, потому что это действительно достояние. Рекорд был, когда к нам на концерт приезжали люди из Камчатки".

Белорусский танец ждут на самых престижных площадках

И сейчас они меньше проводят времени дома, чем на гастролях. Недавно овации собирали на "Славянском базаре", где на одной сцене встретились с братьями по духу.

Ирина Грушова, заслуженная артистка Беларуси, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки":

"Все, кто прошел "Хорошки", это такая школа жизни невероятная, потому что каждый человек, наверное, есть у него и эго, и гордыня, и гордость, и тщеславие. Оно должно присутствовать, но в очень дозированных количествах. Из этого складывается личность человека. Без этого творческий человек не будет творческим. Дух уникальный, совершенный, который, его даже никак словами не опишешь, его как-то не алгоритмируешь. Такая субстанция невероятно тонкая".

Сегодня ее дело продолжает невестка, сохраняя фирменный почерк мастера. Даже афиши для легендарного коллектива создает внучка-дизайнер. Детище осталось в семье. 90 лет жизни, из которых более полувека отданы белорусскому танцу - это и есть настоящая, живая история танца. История эпохи по имени Валентина Гаевая.