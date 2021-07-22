Основателю ансамбля "Хорошки" Валентине Гаевой - 85

Юбилей сегодня отмечает хореограф, художественный руководитель и основатель ансамбля "Хорошки".Валентине Гаевой - 85. С юбилеемнародную артистку Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.Уроженка России с белорусскими корнями приехала на малую родину в 1967 году. Работала в могилевском коллективе "Веснянки" при автозаводе Кирова. Спустя несколько лет - после победы на конкурсе балетмейстеров - ее пригласили в Белгосфилармонию. Там Валентина Гаевая и задалась целью создать белорусский национальный танцевальный коллектив.



В первый состав "Хорошек" даже не проводили кастинг, достались те танцовщики, которых не взяли после училища в профессиональные хореографические коллективы. А спустя годы Валентине Гаевой и ее артистам рукоплескали практически все континенты. Ее постановки как путешествие по временным эпохам и национальной истории в танце.



Ко дню рождения народной артистки телеканал"Беларусь 3" подготовил спецвыпуски проектов, а 25 июля в программе юбилейный концерт ансамбля "Хорошки".